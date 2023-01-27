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27 января, 13:12

Как в 4 шага восстановить печень после отказа от алкоголя

Врач Ломова: При отказе от алкоголя и отсутствии фиброза печень восстанавливается быстро

Печень может полностью и достаточно быстро восстановиться после отказа от алкоголя, однако важно, чтобы не было фиброза. Об этом в беседе с Лайфом рассказала врач-гастроэнтеролог "СМ-Клиники" Валерия Ломова. Она заметила, что многое зависит от состояния печени на момент начала её восстановления. Поэтому прежде всего стоит пройти полное обследование у гастроэнтеролога.

"При отсутствии цирроза печени у пациента процесс восстановления печени возможен. Даже при продвинутых стадиях фиброза F2, F3 (замещение соединительной тканью здоровой ткани печени) печень способна к регенерации. Конечно, в этом случае помимо полного отказа от приёма алкоголя врач-гепатолог назначает специальные лекарственные препараты, способные остановить и вызвать регресс фиброза", — рассказала врач.

Гастроэнтеролог добавила, что помимо восстановления первоначального объёма печени нормализуются соответствующие показатели в биохимическом анализе крови: аланинаминотрансфераза (АЛТ) и аспартатаминотрансфераза (АСТ). Кроме того, улучшается уровень гамма-глутамилтрансферазы (ГГТ) и билирубина.

Для того чтобы процесс восстановления печени пошёл быстрее, Ломова посоветовала первым делом пересмотреть рацион. Так, следует исключить острую, жареную и жирную пищу. Нельзя есть фастфуд, консервы, копчёности и много соли. Лучше отдать предпочтение продуктам с содержанием белка, не забывать про овощи, зелень и ягоды. Также стоит больше пить воды.

Ускорить процесс восстановления печени помогут спорт и приём гепатопротекторов. При этом необходимость назначения препаратов обязательно стоит обсудить со специалистом.

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Ранее Лайф рассказывал, что будет с мозгом и печенью, если ежедневно выпивать бокал вина перед сном. Спиртное оказывает возбуждающее действие на организм и формирует тягу к алкоголю.

Обложка ©

Shutterstock

Ольга Годуненко

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