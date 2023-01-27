Посла Дании в Анкаре вызвали в МИД Турции из-за акции против Корана
Датского посла в Анкаре Данни Аннана вызвали в Министерство иностранных дел Турции после того, как власти королевства разрешили провести антиисламскую акцию у посольства республики в Копенгагене. Об этом заявил источник ТАСС в турецком МИД.
"Посол Дании в Анкаре только что был вызван в наше министерство, когда мы узнали, что сегодня в Дании была разрешена акция возле турецкого посольства в Копенгагене, предусматривающая нападки на нашу священную книгу Коран", — отметил он.
Ранее Лайф рассказывал, что 21 января 41-летний датский адвокат и основатель ультраправой партии "Жёсткий курс" Расмус Палудан сжёг Коран перед зданием Посольства Турции в Стокгольме. Его осудили многие мировые политики. После инцидента Анкара отменила намеченный визит главы Минобороны Швеции, назвав его бессмысленным. А глава МИД Кувейта Салем Абдалла аль-Джабер ас-Сабах пригрозил Стокгольму гневом мусульман всего мира.
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