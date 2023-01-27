Посла Дании в Анкаре вызвали в МИД Турции из-за акции против Корана

Датского посла в Анкаре Данни Аннана вызвали в Министерство иностранных дел Турции после того, как власти королевства разрешили провести антиисламскую акцию у посольства республики в Копенгагене. Об этом заявил источник ТАСС в турецком МИД.

"Посол Дании в Анкаре только что был вызван в наше министерство, когда мы узнали, что сегодня в Дании была разрешена акция возле турецкого посольства в Копенгагене, предусматривающая нападки на нашу священную книгу Коран", — отметил он.