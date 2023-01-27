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27 января, 12:40

Украинская телеведущая Ефросинина внесена в российский реестр террористов

Росфинмониторинг внёс украинскую телеведущую Ефросинину в реестр террористов и экстремистов

<p>Мария Ефросинина. Фото © <a href="https://commons.wikimedia.org/wiki/File:2022_Masha_Efrosinina_-_by_2eight_-_DSC3570.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a> / Stefan Brending</p>

Мария Ефросинина. Фото © Wikipedia / Stefan Brending

Украинская телеведущая, блогер Мария Ефросинина* была включена Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов. Реестр опубликован на сайте ведомства.

Список находится в разделе "Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму" во вкладке "Включённые > Национальная часть".

"Физические лица: Ефросинина Мария Александровна, 25.05.1979 года рождения, город Керчь Крымской области Украинской ССР", — указано в соответствующей графе.

Также карточка Ефросининой занесена в базу розыска МВД России и находится там по не названной ведомством статье УК РФ.

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А ранее украинский лидер Владимир Зеленский в очередной раз ввёл санкции против деятелей, поддерживающих Россию. В список из 198 человек, например, вошли такие известные личности, как режиссёр Андрей Кончаловский, продюсер Яна Рудковская, военкор Семён Пегов.

* Физлицо признано экстремистским и запрещено в России.

Ирина Фальке

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