Украинская телеведущая Ефросинина внесена в российский реестр террористов

Украинская телеведущая, блогер Мария Ефросинина* была включена Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов. Реестр опубликован на сайте ведомства.

Список находится в разделе "Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму" во вкладке "Включённые > Национальная часть".

"Физические лица: Ефросинина Мария Александровна, 25.05.1979 года рождения, город Керчь Крымской области Украинской ССР", — указано в соответствующей графе.

Также карточка Ефросининой занесена в базу розыска МВД России и находится там по не названной ведомством статье УК РФ.

А ранее украинский лидер Владимир Зеленский в очередной раз ввёл санкции против деятелей, поддерживающих Россию. В список из 198 человек, например, вошли такие известные личности, как режиссёр Андрей Кончаловский, продюсер Яна Рудковская, военкор Семён Пегов.