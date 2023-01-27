Синдром отличника, или как не дать перфекционизму разрушить вашу жизнь

Синдром отличника — это желание достичь высоких целей, заслужить похвалу окружающих и быть лучшим во всём, но в результате человек может остаться ни с чем. О том, как не дать перфекционизму разрушить жизнь, рассказала РИА ФАН психолог Александра Миллер.

"Это девиз перфекционизма: "идеально или никак". В итоге получается никак, ведь человек всегда будет недостаточно удовлетворён результатом. Отличники живут не для себя, а для того, чтобы соответствовать ожиданиям родителей, работодателей, общества. Они не могут позволить себе отойти от правил и от принципа "как надо". Вопрос только: кому?", — пояснила она.

Психолог говорит, что руководителями отличники становятся очень редко. Ведь у них повышен уровень тревожности, поэтому они остаются лишь хорошими исполнителями. А в отношениях с окружающими им тяжело, потому что приходится придерживаться своего идеального образа, быть неконфликтным и удобным всем. Этим пользуются партнёры в браке. Отличников часто не любят, несмотря на их желание понравиться, объясняет Миллер.

"Есть выражение: "красота в несовершенстве". Это про баланс. В человеке есть так называемая "тёмная и светлая стороны" личности. Когда он показывает себя только с пушистой стороны, ­— другой человек, который позволяет себе быть настоящим, чувствует себя некомфортно на подсознательном уровне. Поэтому он не может в полной мере расслабиться рядом с отличником", — сказала психолог.

Она подчеркнула, что отличник не способен принять свою теневую сторону, он боится сделать шаг в сторону от постоянных "должен" и "надо". Чтобы уничтожить в себе перфекциониста, нужно отказаться от старых установок и определить собственные желания. Это очень сложно, ведь такой тип людей не знает себя, констатировала врач. Далее нужно научиться говорить "нет", не испытывая чувства вины, расширять кругозор и позволить себе то, что раньше не вписывалось в жизненный сценарий. И, конечно, почаще расслабляться, сохраняя в себе жизнерадостного ребёнка.

"Главное лекарство от синдрома отличника — принимать то, что вы можете иногда выглядеть глупо, совершать ошибки, быть слабым или то-то делать неидеально. Знаете, почему? Потому что идеальных людей не существует и самые большие глупости делаются с серьёзным лицом", — подытожила Миллер.