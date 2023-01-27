6 грубейших ошибок в воспитании подростка, которые допускает буквально каждый родитель

Сложные отношения со взрослыми — боль многих школьников. Какие ошибки в воспитании подростков допускают родители и как их исправить — а лучше избежать вообще, — Лайфу объяснила семейный психолог Лана Ланская.

Дисциплина и наказание — не одно и то же

Воспитание подростка — непростая задача. В 12–14 лет начинается активное проявление самовыражения, формируется личность. В пубертатном возрасте мальчики и девочки совершают необдуманные поступки и проступки. И если подросток не понимает, что за каждым неправильным действием наступают последствия, это повод для беспокойства. Однако не следует путать ответственность с наказанием.

Когда ребёнка наказывают, у него возникает мысль, что он плохой. При дисциплине он начинает мыслить, как правильно поступить в следующий раз. Что бы ни совершил ребёнок, он должен чувствовать любовь и заботу родителей Лана Ланская Семейный психолог

Разногласия между родителями относительно воспитания

Нередко родители имеют противоположные взгляды на воспитание. Это приводит к неблагоприятным последствиям. Подросток начинает манипулировать отцом и матерью. К примеру, отпрашиваться на встречу с друзьями поздним вечером он пойдёт к маме, которая всё разрешает, а не к строгому папе. Как следствие — конфликты в семье. Взрослые должны придерживаться одной позиции, даже если за "закрытой" дверью им пришлось долго спорить, дабы прийти к консенсусу.

Отсутствие границы между самостоятельностью и вседозволенностью

Родители опасаются, что, предоставив ребёнку много свободы, окажутся неправы. Мол, чадо примет неверное решение и попадёт в неприятности. Важно помнить: подросток должен быть самостоятельным и учиться на ошибках. Фото © Shutterstock

Довольно сложно найти баланс между вседозволенностью и самостоятельностью, особенно при воспитании бунтующего подростка. Родители часто боятся предоставлять много свободы ребёнку, ведь, приняв неверное решение, чадо может попасть в неприятную ситуацию. Важно помнить: дочь или сын должны быть самостоятельными и учиться на ошибках. Свобода — это не полное отсутствие запретов, а ряд неких ограничений. Каждая семья определяет их самостоятельно.

Неправильная реакция на самовыражение

В пубертатном возрасте подростку важно заявить о себе. Для самовыражения часто выбираются кричащие методы. Кто-то старается кардинально изменить внешность, покрасив волосы в яркий цвет, повесив серьгу в нос. Другие начинают носить необычную одежду. Родители на подобные "выкрутасы" могут реагировать по-разному. Одни относятся спокойно, другие, напротив, негативно. Оба варианта неприемлемы. С одной стороны, нельзя игнорировать акт самовыражения, но и превращать его в серьёзную проблему также не стоит, поскольку утратить доверие чада легко.

Разговор с позиции "Ты ещё ребёнок"

Большинство детей хотят казаться взрослыми. Это нормальное и естественное желание для личностей, которые созревают эмоционально. Важно к школьнику относиться как к взрослому. Для этого недостаточно перестать сюсюкаться — следует изменить и тон разговора. Подросток должен чувствовать себя с вами на равных. Уважайте любую точку зрения чада, даже если она вам не по душе.

Ваш сын или дочь имеет право на собственное мнение, которое может значительно отличаться от вашего или принятых стереотипов. Если вы с чем-то не согласны, попытайтесь донести свою точку зрения. Но делайте это спокойно, без криков Лана Ланская Семейный психолог

Прогнозирование мрачного будущего

Бывает, что родители пытаются представить, каким вырастет их чадо и кем станет. Гоните от себя такие мысли: они могут негативно отразиться на развитии и формировании личности. Даже если ваша дочь или сын в пубертатном возрасте имеет неопрятный вид или не желает навести порядок в комнате, это вовсе не значит, что в будущем ребёнок станет бездельником и лодырем. Зато родительские фантазии могут сильно навредить самооценке и стать причиной неуверенности в себе.