Изначально кажется, что влюблённость и страсть одинаковы — что в 20 лет, что в 50. Но в реальности выясняется, что всё же есть некоторые изменения в поведении, когда люди в возрасте начинают строить новые отношения. Оно и понятно почему. Всё-таки за плечами какой-никакой жизненный опыт, а ещё устоявшиеся характер и поведенческие привычки. Не так-то просто менять себя под нового партнёра. Какие проблемы и трудности в отношениях поджидают тех, кому за 40?

Кризис среднего возраста

Наверняка вы слышали о страшном кризисе среднего возраста. Насколько масштабными будут изменения в поведении и мировоззрении человека, зависит исключительно от него самого и образа жизни. Но если в это время вы случайно или намеренно решили вступить в новые отношения, будьте готовы к следующему. Кризис личности обычно случается с людьми возрастом от 35 до 45 лет. Когда груз предыдущих лет давит, несбывшиеся мечты сильнее расстраивают, взрослые начинают вести себя немного по-ребячьи. Не в том плане, что возятся с игрушками или смотрят мультики. В это непростое время могут обостриться некоторые детские сценарии поведения. Женщины, кто не получил в своё время любовь от отца, острее чувствуют ненужность и одиночество, из-за чего могут срываться на партнёра. Мужчины снова считают себя мальчиками и требуют бескорыстной маминой любви. То есть хотят, чтобы партнёрши восхищались ими просто так. Этого всего может, конечно, и не быть в индивидуальных случаях, но риск попасть в свой личный возрастной кризис в новых отношениях достаточно велик.

Нежелание подстраиваться под партнёра

У взрослых людей, кто пытается построить отношения в 40+, мало желания под кого-то подстраиваться. Фото © Shutterstock

Когда вы взрослый и состоявшийся человек, как-то особо уже нет желания подстраиваться под любимого или возлюбленную. Это в 20 лет можно прогулять пару и поехать на другой конец города, лишь бы увидеться на часок со второй половинкой. После 40 люди мыслят немного иначе и строят отношения и планы на компромиссах. Потому не всегда романтика и страсть смогут свести двух голубков, если один не может освободить время. Хотя, скорее всего, просто не хочет. Мы не говорим, что безумные поступки и неожиданные свидания закончатся, но их явно будет поменьше.

Больше нет подростковой наивности

Это раньше девушку можно было впечатлить, неожиданно преподнеся букет, плюшевую игрушку или любимую вкусняшку. Взрослая дама не столь романтична и прекрасно по собственному опыту знает, к чему приводят подобные мужские знаки внимания. У женщины с годами в целом немного смещается фокус интересов. Ей по-прежнему будут приятны цветы без повода, но сильнее обрадует выполненное обещание кавалера. Получается, что у тех, кому за 40, немного своеобразная романтика. Но ведь она никуда не исчезает — а это плюс.

Женщина привыкла делать всё сама

Частой проблемой женщин за 40, кто неожиданно оказался в новых отношениях, становится привычка полагаться на себя и делать всё самой. Фото © Freepik

Ещё одна трудность, с которой могут столкнуться прекрасные дамы за 40, если у них не очень удачно складывалась до этого личная жизнь. Привычка делать всё самой была необходима сильной и независимой женщине. А вот той, кто уже в отношениях, можно и нужно расслабиться, переложить какие-то свои проблемы и обязанности на супруга или бойфренда. Вот только сразу научиться быть в гармонии с мужчиной не получится. Первое время барышня так и будет проявлять самостоятельность перед кавалером, из-за чего тот, вероятно, начнёт раздражаться и обижаться, чувствуя себя ненужным. В этой ситуации терпеливыми стоит быть обоим влюбленным, если их намерения серьёзны. Дайте женщине немного времени и помогайте как можно чаще — тогда та осознает, что больше не одна и нет смысла тащить всё на себе.

Проблемы с самооценкой