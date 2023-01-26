Что принесёт первая неделя февраля каждому знаку зодиака: Рунический прогноз

Из рунического прогноза от Игоря Вечерского знаки зодиака узнают, как действовать на неделе с 30 января по 5 февраля 2023 года, чтобы избежать проблем.

Рунический гороскоп для Овна на 30 января – 5 февраля 2023 года

Овны в первую неделю февраля 2023-го должны быть внимательнее к процессам, происходящим в их жизни. Фото © Shutterstock

Знак зодиака Овен: перевёрнутый Лагуз, перевёрнутый Альгиз и Отал предупреждают о том, что в этот период возможно разное неожиданное стечение обстоятельств. Время с 30 января по 5 февраля потребует от вас дополнительного внимания к тем процессам, которые происходят в вашей жизни. И также эта неделя хорошо подойдёт для того, чтобы побыть дома, наладить отношения с близкими и упрочить домашний очаг.

Рунический прогноз для знака зодиака Телец на 30 января – 5 февраля 2023-го

Тельцы в ближайшую неделю сумеют максимально проявить себя. Фото © Shutterstock

Знак зодиака Телец: перевёрнутый Эваз, Райдо и Соуло говорят о хороших перспективах в новых делах и различных творческих проявлениях. На неделе с 30 января по 5 февраля вы сумеете создать что-то новое, понять то, что раньше, возможно, даже не приходило в голову. Сможете организовать ряд процессов и занять ключевую позицию, роль, максимально проявить себя.

Рунический гороскоп для Близнецов на 30 января – 5 февраля 2023-го

Близнецам предстоит заняться исправлением ошибок прошлого. Фото © Shutterstock

Знак зодиака Близнецы: Ингуз, перевёрнутый Турисаз и Гебо говорят о том, что новые достижения могут быть связаны с исправлением ошибок прошлого и взаимодействием с заинтересованными людьми. Первая неделя февраля 2023-го — период, который говорит о том, что, если вы хотите совершить изменения, они должны идти через прошлое к настоящему и задействовать определённый круг людей.

Рунический гороскоп для знака зодиака Рак на 30 января – 5 февраля 2023 года

Раки на неделе с 30 января по 5 февраля могут столкнуться с манипуляциями и попытками использовать их для достижения целей, которые невыгодны. Фото © Shutterstock

Знак зодиака Рак: перевёрнутый Эваз, перевёрнутые Ансуз и Отал говорят о том, что существует вероятность получения неверной информации. Период с 30 января по 5 февраля связан с возможностью различных манипуляций и попытками использовать вас для достижения целей, которые вам невыгодны. И это может относиться к различным деловым коммуникациям. Руны советуют пользоваться доверием только близких и проверенных людей.

Рунический гороскоп для Льва на 30 января – 5 февраля 2023-го

Львам нужно быть внимательнее к окружающим: люди могут быть не теми, за кого себя выдают. Фото © Shutterstock

Знак зодиака Лев: перевёрнутый Манназ, Ингуз и Наутиз говорят о том, что вам необходимо накопить достаточные возможности, набор качеств и свойств для того, чтобы двинуться дальше. Здесь, вероятно, играет роль в первую очередь человеческий фактор. Присмотритесь к окружающим: возможно, кто-то из них не тот, за кого себя выдаёт, либо не вкладывается в полной мере в то дело, которое влияет на вашу жизнь.

Рунический гороскоп для знака зодиака Дева на 30 января – 5 февраля 2023-го

В жизни Дев продолжится застой, связанный с недостатком сил. Фото © Shutterstock

Знак зодиака Дева: Иса, Соуло и перевёрнутый Уруз говорят о том, что в вашей жизни существует застой, связанный с недостатком сил. И это уже продолжается определённый промежуток времени. Ваши попытки что-либо изменить должны включать в себя новые направления достижения цели. На неделе с 30 января по 5 февраля вы сможете в большей степени проявить личные возможности и направить силы в нужную сторону. Однако вам следует учитывать, что именно ваш характер становится основным компонентом успеха.

Рунический гороскоп для Весов на неделю с 30 января по 5 февраля 2023 года

Весам в начале февраля откроются большие возможности, главное — их не упустить. Фото © Shutterstock

Знак зодиака Весы: перевёрнутый Ансуз, Уруз и Манназ говорят о достаточно хорошем потенциале сил. В первую неделю февраля вы сможете развить личные внутренние качества, принимать верные решения. Однако следует учитывать, что необходимо перепроверять все поступающие сведения, информацию. От вас будет зависеть направление, по которому пойдёт ваша жизнь.

Рунический гороскоп для знака зодиака Скорпион на 30 января – 5 февраля 2023-го

Скорпионам следует использовать открывающиеся перспективы, а прошлое оставить позади. Фото © Shutterstock

Знак зодиака Скорпион: перевёрнутая Беркана, Дагаз и перевёрнутая Кено говорят об отсутствии развития определённых процессов, которые подходят к своему завершению. Также руны указывают на то, что существовала недостаточная управляющая сила. Эти негативные качества могут быть преодолены и реализованы в совершенно новом порядке возможностей. Период с 30 января по 5 февраля советует вам использовать открывающиеся перспективы и не останавливаться на старом и привычном — постарайтесь оставить прошлое позади.

Рунический гороскоп для Стрельца на 30 января – 5 февраля 2023 года

Стрельцы должны действовать решительно, ведь любые проекты, связанные с достижениями, в первую неделю февраля могут оказаться успешными. Фото © Shutterstock

Знак зодиака Стрелец: Соуло, Райдо и Уруз открывают вам широкий простор для деятельности. В первую неделю февраля вы сможете как эффективно заниматься работой, бизнесом, так и улучшить состояние собственного здоровья. И если вы планируете какие-либо дела, связанные с достижениями, в любой из сфер они могут оказаться успешными. Важно использовать момент и действовать решительно.

Рунический гороскоп для знака зодиака Козерог на 30 января – 5 февраля 2023-го

Козерогам руны советуют заняться накоплением сил и анализом происходящих событий. Фото © Shutterstock

Знак зодиака Козерог: перевёрнутый Уруз, Иса и перевёрнутый Альгиз советуют вам взять паузу и накопить силы, проанализировать происходящие события. Важно помнить: иногда не всё возможно изменить тогда, когда нам этого хочется. Бывает, пауза даётся, чтобы не совершить ошибок, принять верное решение в будущем. И пополнить внутренний запас сил, возможностей для реализации задуманных целей.

Рунический гороскоп для Водолея на 30 января – 5 февраля 2023 года

Водолеям нужно восполнить дефицит эмоций и задуматься о личных взаимоотношениях. Фото © Shutterstock

Знак зодиака Водолей: Ингуз, Иса и перевёрнутый Отал советуют вам обратить внимание на личную жизнь, в которой, вероятно, существует определённый недостаток эмоций, дефицит различного рода взаимодействия. Это всё отражается на различных сферах вашей жизни. Время на неделе с 30 января по 5 февраля говорит о том, что только человек, гармонично устроивший быт, способен достичь успеха. И в данный период вы сможете задуматься о личных взаимоотношениях и направить их в нужную сторону.

Рунический гороскоп для знака зодиака Рыбы на 30 января – 5 февраля 2023-го

Рыбам нужно аккуратничать с принятием серьёзных решений, от которых зависит будущее. Фото © Shutterstock