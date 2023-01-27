10 фотодоказательств, что ничто на Земле действительно не проходит бесследно
Обычно мы осознаём, как быстротечно время, уже постфактум. Когда оборачиваемся назад и понимаем, сколько всего произошло. Собрали 10 кадров, которые заставят любого прочувствовать время на себе.
"Куртка висела так долго, что на выцветшей из-за солнечных лучей двери остался её силуэт", — 2Garbanzos1Bean.
Фото © Reddit / 2Garbanzos1Bean
"Вот уже больше 10 лет папа покупает "найки" одной и той же модели", — HenhouseProwler.
Фото © Reddit / HenhouseProwler
"Вот как отразились годы использования ножа на кухне в ресторане. Нож слева когда-то выглядел так же, как тот, что справа", — poopyflavouredlolly.
Фото © Reddit / poopyflavouredlolly
"За годы вода из дренажной трубы сточила этот кусок бетонного тротуара до камней", — mildlyinteresting.
Фото © Reddit / mildlyinteresting
"Во время карантина я каждый день бегал по одному и тому же маршруту. Теперь можно увидеть, где именно он проходил", — rolyatsenoj.
Фото © Reddit / rolyatsenoj
"Этой ложке моей бабушки уже больше 60 лет, но она до сих пор постоянно ею пользуется", — Ayuvelo.
Фото © Reddit / Ayuvelo
"Сменили шайбу в настольном хоккее, в который играли полгода. Посмотрите, как выглядит старая", — fjontos.
Фото © Reddit / fjontos
"Кроксы, которые я носил каждый день в течение 6 лет, и точно такие же новые", — procrastinatador.
Фото © Reddit / procrastinatador
"Джон Леннон испарился с этого стакана с принтом Beatles", — I_Know_Nothing_More.
Фото © Reddit / I_Know_Nothing_More
"Не хотела покупать новые кеды, поэтому просто покрасила старые перманентным маркером", — longblondedreads.
Фото © Reddit / longblondedreads
Reddit / longblondedreads, poopyflavouredlolly