10 фотодоказательств, что ничто на Земле действительно не проходит бесследно

"Куртка висела так долго, что на выцветшей из-за солнечных лучей двери остался её силуэт", — 2Garbanzos1Bean.

Фото © Reddit / 2Garbanzos1Bean

"Вот уже больше 10 лет папа покупает "найки" одной и той же модели", — HenhouseProwler.

Фото © Reddit / HenhouseProwler

"Вот как отразились годы использования ножа на кухне в ресторане. Нож слева когда-то выглядел так же, как тот, что справа", — poopyflavouredlolly.

Фото © Reddit / poopyflavouredlolly

"За годы вода из дренажной трубы сточила этот кусок бетонного тротуара до камней", — mildlyinteresting.

Фото © Reddit / mildlyinteresting

"Во время карантина я каждый день бегал по одному и тому же маршруту. Теперь можно увидеть, где именно он проходил", — rolyatsenoj.

Фото © Reddit / rolyatsenoj

"Этой ложке моей бабушки уже больше 60 лет, но она до сих пор постоянно ею пользуется", — Ayuvelo.

Фото © Reddit / Ayuvelo

"Сменили шайбу в настольном хоккее, в который играли полгода. Посмотрите, как выглядит старая", — fjontos.

Фото © Reddit / fjontos

"Кроксы, которые я носил каждый день в течение 6 лет, и точно такие же новые", — procrastinatador.

Фото © Reddit / procrastinatador

"Джон Леннон испарился с этого стакана с принтом Beatles", — I_Know_Nothing_More.

Фото © Reddit / I_Know_Nothing_More

"Не хотела покупать новые кеды, поэтому просто покрасила старые перманентным маркером", — longblondedreads.