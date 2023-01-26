10 очаровательных кроликов, которые заставят вас задуматься о том, чтобы завести такого же дома
Среди домашних животных по численности выигрывают всегда собаки и кошки. И это, уверены, несправедливо. Есть ещё милашки, которые вполне могли бы стать привычными домашними любимцами. Смотрите сами!
"Знакомьтесь с Уолли, кроликом с самыми большими ушками, похожими на крылья", — j3ffr33d0m.
Фото © Reddit / j3ffr33d0m
"Вот как спит мой кролик", — Titangil.
Фото © Reddit / Titangil
"Вот вам фотка моей крольчихи, когда она была совсем малышкой", — bunnercup.
Фото © Reddit / bunnercup
"Таких пушистиков я ещё не видел!" — PoppyCattyPetal.
Фото © Reddit / PoppyCattyPetal
"Кролик ест малину — это то, что вам нужно было услышать сегодня", — toriaces.
Видео © Reddit / toriaces
"Кролик моего друга такой очаровательный!" — vGlyde.
Фото © Reddit / vGlyde
"Смотрите, какого бутуза спасла полиция в Нью-Йорке!" — aww.
Фото © Reddit / aww
"Моя девушка завела кролика. Познакомьтесь с Коррой!" — notaheadache.
Фото © Reddit / notaheadache
"У моей невестки появился новый кролик!" — KnobAtNight.
Фото © Reddit / KnobAtNight
"Кроличья ловушка сработала идеально", — downriverrowing.
Фото © Reddit / downriverrowing
Животные/ домашние питомцы
Reddit / aww, KnobAtNight