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26 января, 13:45

10 очаровательных кроликов, которые заставят вас задуматься о том, чтобы завести такого же дома

Среди домашних животных по численности выигрывают всегда собаки и кошки. И это, уверены, несправедливо. Есть ещё милашки, которые вполне могли бы стать привычными домашними любимцами. Смотрите сами!

"Знакомьтесь с Уолли, кроликом с самыми большими ушками, похожими на крылья", — j3ffr33d0m.

Фото © Reddit / j3ffr33d0m

Фото © Reddit / j3ffr33d0m

"Вот как спит мой кролик", — Titangil.

Фото © Reddit / Titangil

Фото © Reddit / Titangil

"Вот вам фотка моей крольчихи, когда она была совсем малышкой", — bunnercup.

Фото © Reddit / bunnercup

Фото © Reddit / bunnercup

"Таких пушистиков я ещё не видел!" PoppyCattyPetal.

Фото © Reddit / PoppyCattyPetal

Фото © Reddit / PoppyCattyPetal

"Кролик ест малину — это то, что вам нужно было услышать сегодня", — toriaces.

Видео © Reddit / toriaces

"Кролик моего друга такой очаровательный!" vGlyde.

Фото © Reddit / vGlyde

Фото © Reddit / vGlyde

"Смотрите, какого бутуза спасла полиция в Нью-Йорке!" aww.

Фото © Reddit / aww

Фото © Reddit / aww

"Моя девушка завела кролика. Познакомьтесь с Коррой!" notaheadache.

Фото © Reddit / notaheadache

Фото © Reddit / notaheadache

"У моей невестки появился новый кролик!" KnobAtNight.

Фото © Reddit / KnobAtNight

Фото © Reddit / KnobAtNight

"Кроличья ловушка сработала идеально", — downriverrowing.

Фото © Reddit / downriverrowing

Фото © Reddit / downriverrowing

10 очаровательных фото мейн-кунов, доказывающих, что хорошего кота должно быть много

10 очаровательных фото мейн-кунов, доказывающих, что хорошего кота должно быть много

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Reddit / aww, KnobAtNight

Сергей Трофимов

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