7 вещей, которые давно вышли из моды, и вам нужно срочно от них избавиться
Эти вещи окажут вам медвежью услугу — упростят даже самый яркий образ. Что в новом сезоне точно должно отправиться из гардероба на помойку, рассказала дизайнер Валерия Утушкина.
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Замшевые сапоги
Замшевые сапожки — обувь не на каждый день, поскольку больше подходят для сухого климата. Фото © Shutterstock
Если вы любительница замши, сапоги могут быть отличным вариантом для выхода на вечернее мероприятие. Такая обувь не должна быть чёрного цвета, в обтяжку или на высоком тонком каблуке. Почему эти сапоги не годятся на каждый день? Даже самого высокого качества замша больше подходит для сухого климата. В наших же суровых погодных условиях уже через пару месяцев активной носки на обуви появляются потёртости и пятна, заломы, презентабельный вид она теряет. Сейчас в тренде высокие и структурированные модели из кожи — они куда дольше сохраняют товарный вид.
Угги
Угги упрощают даже самый яркий образ, искажают фигуру, "утяжеляют" низ тела. Фото © Shutterstock
Любимые многими валенки с овечьей шерстью приходят в негодность ещё быстрее замшевых сапог. А также угги искажают фигуру, делая из вас мультяшного персонажа, "утяжеляют" низ и лишают походку изящества. Вообще, это слишком "домашний" вариант — в уггах можно разве что с детьми гулять да на даче по лесу. Они упростят даже самый яркий образ.
Кроссовки на танкетке
Сейчас в тренде те кроссовки, которые носили модники в 70-е и 80-е, но никак не сникерсы на танкетке. Фото © Shutterstock
Кроссовки на танкетке не в моде, причём уже давно. И вот лучший совет про кроссы: если такие носили в 70-е и 80-е на Западе, значит, эти сникерсы в тренде и сегодня. Дизайнеры одержимы классическим стилем и ретроверсиями: на вас никогда косо не посмотрят, если будете в кроссовках Nike Daybreak (впервые были выпущены в 1979-м) или в Adidas Samba (назад в 1950-й). В последних недавно гуляла некогда "самая красивая женщина в мире" Белла Хадид.
Ботильоны с низким голенищем
Ботильоны с низким голенищем хорошо смотрятся со скинни-джинсами, но сейчас такой образ выглядит ужасно устаревшим. Фото © Shutterstock
Забудьте про ботильоны с низким голенищем, в особенности в сочетании со скинни-джинсами — такой лук выглядит ужасно устаревшим. Да и в моде сейчас широкие брюки. Например, с карго такие ботинки смотрятся не так изящно. В 2023-м актуальны ботильоны в стиле вестерн, а ещё с высоким голенищем.
Стёганые пуховые жилеты
Пуховые и меховые жилетки срочно пора выкидывать — они упрощают образ. Фото © Shutterstock
Пуховые жилеты — классика весенне-осеннего гардероба. Некоторые носят их и под пальто зимой как слой-утеплитель. Они, спорить не будем, очень практичны, но смотрятся слишком просто, неженственно. Жилетку можно носить за городом вместе с уггами, но это явно не повседневная одежда. Меховые жилетки, кстати, ничуть не лучше пуховых — не надейтесь, что они придадут образу изысканность.
Пыльники и кардиганы "водопад"
Кардиган "водопад" уже не в моде, самый трендовый сейчас — короткий с V-образным вырезом. Фото © Shutterstock
Классика гардероба — кардиганы, но важно помнить, что фасоны меняются от сезона к сезону, теряя актуальность. Самый трендовый выбор сейчас — короткие джемперы с V-образным вырезом. Традиционные фасоны не теряют актуальности никогда, ну а что точно не модно, так это кардиган "водопад".
Украшения из смолы и эмали
Яркие украшения в стиле 2000-х были в моде летом 2021-го, но долго в тренде не продержались. Фото © Shutterstock
Яркие украшения в стиле нулевых были на пике трендов летом 2021-го, но в моде продержались недолго. На подиумах такие красочные цацки, конечно, смотрелись эффектно, но в реальной жизни выглядели скорее комично. Их следует заменить более статусными украшениями, например из жемчуга и золота. "Взрослая" ювелирка необязательно скучная или базовая. Дизайнер советует выбирать украшения необычных форм или цветов, мешать стили, тогда это будет новое прочтение классики, пишет "Вечерняя Москва".
Ранее стилист Влад Лисовец раскрыл Лайфу, какие причёски в 2023-м модные, а какие — антитренд, и рассказал, как омолодиться, поменяв только причёску.