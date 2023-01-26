7 вещей, которые давно вышли из моды, и вам нужно срочно от них избавиться

Замшевые сапоги

Замшевые сапожки — обувь не на каждый день, поскольку больше подходят для сухого климата. Фото © Shutterstock

Если вы любительница замши, сапоги могут быть отличным вариантом для выхода на вечернее мероприятие. Такая обувь не должна быть чёрного цвета, в обтяжку или на высоком тонком каблуке. Почему эти сапоги не годятся на каждый день? Даже самого высокого качества замша больше подходит для сухого климата. В наших же суровых погодных условиях уже через пару месяцев активной носки на обуви появляются потёртости и пятна, заломы, презентабельный вид она теряет. Сейчас в тренде высокие и структурированные модели из кожи — они куда дольше сохраняют товарный вид.

Угги

Угги упрощают даже самый яркий образ, искажают фигуру, "утяжеляют" низ тела. Фото © Shutterstock

Любимые многими валенки с овечьей шерстью приходят в негодность ещё быстрее замшевых сапог. А также угги искажают фигуру, делая из вас мультяшного персонажа, "утяжеляют" низ и лишают походку изящества. Вообще, это слишком "домашний" вариант — в уггах можно разве что с детьми гулять да на даче по лесу. Они упростят даже самый яркий образ.

Кроссовки на танкетке

Сейчас в тренде те кроссовки, которые носили модники в 70-е и 80-е, но никак не сникерсы на танкетке. Фото © Shutterstock

Кроссовки на танкетке не в моде, причём уже давно. И вот лучший совет про кроссы: если такие носили в 70-е и 80-е на Западе, значит, эти сникерсы в тренде и сегодня. Дизайнеры одержимы классическим стилем и ретроверсиями: на вас никогда косо не посмотрят, если будете в кроссовках Nike Daybreak (впервые были выпущены в 1979-м) или в Adidas Samba (назад в 1950-й). В последних недавно гуляла некогда "самая красивая женщина в мире" Белла Хадид.

Ботильоны с низким голенищем

Ботильоны с низким голенищем хорошо смотрятся со скинни-джинсами, но сейчас такой образ выглядит ужасно устаревшим. Фото © Shutterstock

Забудьте про ботильоны с низким голенищем, в особенности в сочетании со скинни-джинсами — такой лук выглядит ужасно устаревшим. Да и в моде сейчас широкие брюки. Например, с карго такие ботинки смотрятся не так изящно. В 2023-м актуальны ботильоны в стиле вестерн, а ещё с высоким голенищем.

Стёганые пуховые жилеты

Пуховые и меховые жилетки срочно пора выкидывать — они упрощают образ. Фото © Shutterstock

Пуховые жилеты — классика весенне-осеннего гардероба. Некоторые носят их и под пальто зимой как слой-утеплитель. Они, спорить не будем, очень практичны, но смотрятся слишком просто, неженственно. Жилетку можно носить за городом вместе с уггами, но это явно не повседневная одежда. Меховые жилетки, кстати, ничуть не лучше пуховых — не надейтесь, что они придадут образу изысканность.

Пыльники и кардиганы "водопад"

Кардиган "водопад" уже не в моде, самый трендовый сейчас — короткий с V-образным вырезом. Фото © Shutterstock

Классика гардероба — кардиганы, но важно помнить, что фасоны меняются от сезона к сезону, теряя актуальность. Самый трендовый выбор сейчас — короткие джемперы с V-образным вырезом. Традиционные фасоны не теряют актуальности никогда, ну а что точно не модно, так это кардиган "водопад".

Украшения из смолы и эмали

Яркие украшения в стиле 2000-х были в моде летом 2021-го, но долго в тренде не продержались. Фото © Shutterstock

Яркие украшения в стиле нулевых были на пике трендов летом 2021-го, но в моде продержались недолго. На подиумах такие красочные цацки, конечно, смотрелись эффектно, но в реальной жизни выглядели скорее комично. Их следует заменить более статусными украшениями, например из жемчуга и золота. "Взрослая" ювелирка необязательно скучная или базовая. Дизайнер советует выбирать украшения необычных форм или цветов, мешать стили, тогда это будет новое прочтение классики, пишет "Вечерняя Москва".