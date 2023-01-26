Микробы, тараканы да крысы: Кто выживет в случае ядерной войны

Разговоры о последствиях тотальной ядерной войны — уже банальность, но осталось прояснить всего один момент. Если человечество будет уничтожено, выживет ли кто-то ещё? Ответ однозначный — да. Но только самые стойкие.

К чему приведёт глобальный ядерный конфликт?

Испытания советской "Царь-бомбы" в 1961 году. Скриншоты видео © YouTube / Andrey Yershov

В 2019 году на этот вопрос ответили исследователи из Ратгерского университета. В атмосфере окажется 150 млн тонн сажи, на Земле похолодает на 10 °C, станет меньше осадков. Вегетационный период в средних широтах сократится на 90%, а кое-где даже летом будет лежать снег. В результате людям и животным будет просто нечего есть.

А ведь ещё есть радиация. Изучив последствия аварий на АЭС в Чернобыле (1986 год) и Фукусиме (2011 год), учёные пришли к выводу, что люди пострадают больше всего. А вот животные и растения довольно быстро адаптируются к новым условиям. И царствовать на Земле станут совсем другие существа.

Микробы

Бактерия Deinococcus radiodurans под микроскопом. Изображение © Wikimedia Commons / Uniformed Services University

Некоторым микробам не страшна даже самая сильная радиация. Например, тем, которые обитают в пустынях. Они уже привыкли к высоким температурам и вредному ультрафиолету.

А самый устойчивый к радиации организм — бактерия Deinococcus radiodurans. Даже доза, которая в тысячу раз превышает смертельную для человека, не причинит ей особого вреда.

Коловратки и фундулюс

Бделлоидная коловратка (слева) и тихоходка (справа). Изображения © Wikimedia Commons / Damián H. Zanette, Peter von Bagh

Бделлоидные коловратки и тихоходки — животные, которых объединяют микроскопические размеры и устойчивость к радиации. А ещё водная среда обитания.

Обыкновенный фундулюс. Фото © Wikimedia Commons / NOAA

Но есть в этом списке существа и покрупнее. Например, обыкновенный фундулюс — первая рыба, которую отправили в космос. Ей не страшны перепады температур, недостаток кислорода и отравляющие вещества.

Тараканы и мушки

Рыжий таракан. Фото © Wikimedia Commons / Lmbuga

Тараканы — одни из самых выносливых насекомых. Поговорка о том, что они захватят Землю, появилась, когда их увидели на развалинах Хиросимы. Тараканы могут месяц жить без пищи и в 15 раз устойчивее к радиации, чем люди.

Плодовая мушка Drosophila. Фото © Wikimedia Commons / Muhammad Mahdi Karim

Но есть кое-кто покруче: плодовые мушки. Насекомые, которых обычно никто даже не замечает, спокойно переживут всё человечество в случае ядерной зимы.

Голые землекопы и крысы

Голый землекоп. Фото © Wikimedia Commons / Ltshears - Trisha M Shears

В условиях ядерной зимы образ жизни будет иметь не меньшее значение, чем устойчивость к радиации. В первую очередь пострадают птицы. Урон будет нанесён и большинству обитателей поверхности. А вот животные, чей дом под землёй, сорвут джекпот. И фаворит здесь голый землекоп — устрашающего вида грызун, который не испытывает боли, не болеет раком и крайне медленно стареет.

Серая крыса. Фото © Wikimedia Commons / Reg Mckenna