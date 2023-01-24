7 самых странных вопросов, которые только могут задать на собеседовании

Если вы хотите работать в крутой компании, будьте готовы к необычным испытаниям. Например, "проверке на вшивость" во время собеседования. Как показывает опыт рекрутеров, вопросы могут касаться отнюдь не только профессионального опыта.

1. "Почему люк круглый?"

Кадр из фильма © "Матрица". Режиссёры Лана Вачовски, Лилли Вачовски, сценаристы Лилли Вачовски, Лана Вачовски / "Кинопоиск"

Этот вопрос задавали соискателям в компании Google в начале 2000-х. На него нет единственно верного ответа: тут проверяется скорее способность кандидата рассуждать логически. А если играть в эти игры не хочется, можно просто ответить, что люк такой формы не провалится.

2. "Кто в вашей семье больше зарабатывает?"

Кадр из фильма © "Мистер и миссис Смит". Режиссёр Даг Лайман, сценарист Саймон Кинберг / "Кинопоиск"

Этот вопрос сам по себе тоже не несёт особого смысла. Важна реакция того, кому он задан. И уже на основе обратной связи наниматель сделает те или иные выводы. Лучший вариант — тактично уклониться от ответа, сославшись на то, что любые подсчёты будут довольно условными.

3. "О какой машине вы мечтаете?"

Кадр из фильма © "Отступники". Режиссёр Мартин Скорсезе, сценаристы Уильям Монахэн, Алан Мак, Феликс Чон / "Кинопоиск"

Вопрос на проверку уровня амбиций. Впрочем, если речь идёт о работе, связанной с автомобилями, он может оказаться и скрытым тестом на понимание предмета.

4. "Был ли у вас секс на работе?"

Кадр из фильма © "Казино Рояль". Режиссёр Мартин Кэмпбелл, сценаристы Нил Пёрвис, Роберт Уэйд, Пол Хаггис, Ян Флеминг / "Кинопоиск"

Всем понятно, что, даже если бы и был, никто никогда в этом не признается. Этот вопрос задают для того, чтобы выбить кандидата из колеи, и никакого другого смысла в нём искать не стоит.

5. "На что вы жили, пока были безработным?"

Кадр из фильма © "Волк с Уолл-стрит". Режиссёр Мартин Скорсезе, сценаристы Теренс Уинтер, Джордан Белфорт / "Кинопоиск"

Такое вполне резонно могут спросить у человека, который пришёл устраиваться на работу после длительного (от нескольких месяцев) перерыва. Лучшая тактика в этом случае — сказать правду. Всё равно ничего путного в режиме реального времени придумать не получится.

6. "Как разделить торт на восемь равных частей тремя разрезами?"

Кадр из фильма © "Молчание ягнят". Режиссёр Джонатан Демме, сценаристы Тед Тэлли, Томас Харрис / "Кинопоиск"

На этот вопрос есть вполне конкретный ответ: сначала крест-накрест, а потом по горизонтали. Если вы слышите такое от рекрутера, знайте: он проверяет скорость ваших мыслей.

7. "Вы едете в двухместной машине по трассе и видите на остановке трёх человек: пожилую женщину, своего лучшего друга и самую красивую в мире девушку. Женщине срочно нужно в больницу, другу — в город, а в девушку вы просто влюбляетесь с первого взгляда. Ваши действия?"

Кадр из фильма © "Тёмный рыцарь". Режиссёр Кристофер Нолан, сценаристы Джонатан Нолан, Кристофер Нолан, Дэвид С. Гойер, Боб Кейн / "Кинопоиск"