Возлюбленная российского миллиардера доказала, что даже у моделей есть целлюлит и растяжки

Модель и муза миллиардера Александра Лебедева Елена Перминова — обычная женщина, которой не чужды растяжки и целлюлит. Красавица решила напомнить о том, что никто не идеален, показав фото в купальнике. На снимке Лена позирует на фоне скал и океана на Бали в компании старшего сына. Левую ногу манекенщица выставила вперёд, и полуденный свет не пощадил обычно гладкую кожу красотки.

"Принимайте и обожайте себя в любой форме, статусе и свете 😂❤️ Все мы неидеальны! Конечно, я тщательно выбираю фото перед постингом, но, мне кажется, чужие честные фото всегда придают уверенности, согласны?" — подписала Перминова фотографию.

Модель Елена Перминова показала целлюлит и растяжки на снимке с пляжа. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / lenaperminova

И пока Вика Боня и Яна Рудковская сыпали комплиментами "Шикарная! Обожаю честные фото", "Ленчик, ты — идеальна! Это свет! Много раз видела тебя в купальнике! Ни бугорка, ни жиринки ❤️", другие подписчицы уличили модель в использовании фотошопа. Девушки посчитали, что при её образе жизни Перминова просто не может иметь нежелательных бугорков на коже. "Это фотошоп, конечно. У неё нет такого на ногах", "Лена, на видео у вас этого нет, это фотошоп", "Фотошоп 100%. И это глупо, очень глупо. Не надо стараться понравиться всем и пытаться быть "ближе к народу" 😁 Да, вы такая же, как все, но такая же, как все, не целлюлитом на ногах, а другими вещами".

В итоге Лене, которая просто попыталась быть искренней, пришлось объясняться. Модель напомнила, что всегда выбирает, что выставлять в соцсети: "И заведомо не снимаюсь днём, когда свет супержёсткий, особенно в купальнике. Это фото я вообще не планировала постить, сняли себе на память". Пересматривая снимок, Перминова поняла, что просто обязана поделиться им с миром. Посыл её: "Мы все неидеальны". Впрочем, дива призналась, что в её случае свет ухудшил реальную картину — в жизни ситуация с "апельсиновой коркой" не столь запущенная.