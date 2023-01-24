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24 января, 10:05

76-летняя Клара Новикова рассекретила роман с молодым возлюбленным

Замуж влюблённая юмористка не собирается — дважды ходила под венец. В 2009-м звезда "Аншлага" овдовела, когда её второй супруг умер после операции на сердце.

<p>Юмористка Клара Новикова. Обложка © ТАСС / Елена Никитченко</p>

Юмористка Клара Новикова. Обложка © ТАСС / Елена Никитченко

76-летняя артистка эстрады Клара Новикова удивила поклонников, на очередном выступлении разоткровенничавшись о личной жизни. Юмористка призналась, что достойных мужчин в её "послужном списке" было много, и рассказала, как сейчас с этим обстоят дела.

"А почему нет? У меня и сейчас есть. Молодой! Я его воспитываю. Ну а что? Муж — это же не тот, которого родила, а которого воспитала. Вот я и воспитываю", — сообщила Клара Борисовна.

Звезда "Аншлага" заметила, что иногда ловит косые взгляды посторонних людей, и, конечно, они её расстраивают, пишет "МК". Раскрывать имени молодого бойфренда Новикова не стала, отметив лишь, что связывать себя узами брака в третий раз не собирается. "Не хочется в паспорт, только в завещание", — то ли шутя, то ли всерьёз объяснила телеведущая.

В Сети начали гадать, правда ли у овдовевшей в 2009 году артистки кто-то появился или же она просто представила публике очередную юмореску. Вот что пишут пользователи на этот счёт: "Ну и молодец! Старость должна быть весёлой", "Хохмит барышня", "Она ещё не на Земле обетованной? Надо же, все друзья-подружки там уже 🤔", "Боюсь представить этих бабок голыми, без макияжа и париков... Аууу, молодые, где вы?)))", "Ещё одна рехнулась на старости лет", "Интересно, почему именно Борисовны выбирают молодых😄", "Не Прохор ли случайно?🤭🤭", "Где-то в кустах Шаляпин молодой сидит…..🤠🤠🤡".

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Марта Белова

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