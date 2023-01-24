76-летняя Клара Новикова рассекретила роман с молодым возлюбленным

76-летняя артистка эстрады Клара Новикова удивила поклонников, на очередном выступлении разоткровенничавшись о личной жизни. Юмористка призналась, что достойных мужчин в её "послужном списке" было много, и рассказала, как сейчас с этим обстоят дела.

"А почему нет? У меня и сейчас есть. Молодой! Я его воспитываю. Ну а что? Муж — это же не тот, которого родила, а которого воспитала. Вот я и воспитываю", — сообщила Клара Борисовна.

Звезда "Аншлага" заметила, что иногда ловит косые взгляды посторонних людей, и, конечно, они её расстраивают, пишет "МК". Раскрывать имени молодого бойфренда Новикова не стала, отметив лишь, что связывать себя узами брака в третий раз не собирается. "Не хочется в паспорт, только в завещание", — то ли шутя, то ли всерьёз объяснила телеведущая.