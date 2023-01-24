Победивший рак иллюзионист Сафронов изменился до неузнаваемости после пересадки волос
Месяц назад бывший ведущий "Битвы экстрасенсов" загадочно признался, что решил полностью изменить жизнь, но никакими подробностями делиться не стал.
Победивший онкологию иллюзионист Сергей Сафронов долгое время появлялся на публике в кепках или шапках, словно стеснялся, что от копны кучерявых волос не осталось и следа. Но недавно экс-ведущий шоу "Битва экстрасенсов" пришёл к тому, что нужны перемены.
"Решил полностью изменить свою жизнь. О причине и подробностях как-нибудь расскажу!" — написал Сафронов под фото из центра косметологии и красоты. А спустя месяц показал снимки, на которых видно вмешательство специалистов: Сергей то ли сделал пересадку волос, то ли прошёл процедуру, разбудившую спящие волосяные луковицы.
Победивший рак Сергей Сафронов перенёс операцию по пересадке волос. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / safronov_sergey
На изменения во внешнем виде иллюзиониста поклонники не особо обратили внимание, зато не преминули написать, что он зря вёл "Битву экстрасенсов": "Дай Бог здоровья, голову надо иметь на плечах, чтобы участвовать в таких шабашах с экстрасенсами", "Шоу для идиотов, настоящие люди силы не будут приходить на этот цирк, даже бывший ведущий Пореченков сам как-то сказал, что одни шарлатаны в этой программе", "Не зря на шоу он был скептиком. Здоровья Сергею🙏".
Напомним, весной 2021-го Сафронов рассказал о смертельном диагнозе: у артиста обнаружили рак лимфатической системы. Опухоль обволакивала сердце, лёгкие и сосуды. Диаметр образования в момент обнаружения был уже 12 сантиметров, и оно быстро росло. Однако медики сказали, что болезнь излечима, но путь к выздоровлению долгий и мучительный. Иллюзионисту назначили химиотерапию, которая не обошлась без тяжёлых побочек.
Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / safronov_sergey