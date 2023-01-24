Победивший рак иллюзионист Сафронов изменился до неузнаваемости после пересадки волос

Победивший онкологию иллюзионист Сергей Сафронов долгое время появлялся на публике в кепках или шапках, словно стеснялся, что от копны кучерявых волос не осталось и следа. Но недавно экс-ведущий шоу "Битва экстрасенсов" пришёл к тому, что нужны перемены.

"Решил полностью изменить свою жизнь. О причине и подробностях как-нибудь расскажу!" — написал Сафронов под фото из центра косметологии и красоты. А спустя месяц показал снимки, на которых видно вмешательство специалистов: Сергей то ли сделал пересадку волос, то ли прошёл процедуру, разбудившую спящие волосяные луковицы.

Победивший рак Сергей Сафронов перенёс операцию по пересадке волос. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / safronov_sergey

На изменения во внешнем виде иллюзиониста поклонники не особо обратили внимание, зато не преминули написать, что он зря вёл "Битву экстрасенсов": "Дай Бог здоровья, голову надо иметь на плечах, чтобы участвовать в таких шабашах с экстрасенсами", "Шоу для идиотов, настоящие люди силы не будут приходить на этот цирк, даже бывший ведущий Пореченков сам как-то сказал, что одни шарлатаны в этой программе", "Не зря на шоу он был скептиком. Здоровья Сергею🙏".