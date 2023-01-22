3 крутых совета от бывшего лётчика "Топ Ган", которые пригодятся не только военным

"Топ Ган" (Top Gun) — краткое обозначение американской программы подготовки лётчиков ВМС. Но не просто лётчиков, а настоящих асов. Гай Снодграсс — один из тех, кто прошёл эту школу. Он поделился главными жизненными уроками, которые извлёк во время учёбы.

1. Спокойствие, только спокойствие

Кадр из фильма © "Топ Ган: Мэверик". Режиссёр Джозеф Косински, сценаристы Эрен Крюгер, Эрик Уоррен Сингер, Кристофер Маккуорри, Джим Кэш / "Кинопоиск"

Однажды у Эйнштейна спросили, что он будет делать, если ему дадут час на спасение мира. Физик ответил, что потратит 55 минут на обдумывание. Лучшие пилоты должны вести себя так же: сохранять спокойствие, когда нет права на ошибку. Потому что только холодная голова поможет принять единственно верное решение.

В критической ситуации все начинают суетиться. Кажется, что нужно успеть сделать как можно больше и как можно быстрее. Но лучше взять паузу, осмотреться, подумать — и только потом сделать. Эмоции — ваш главный враг Гай Снодграсс Бывший лётчик ВМС США

2. Один в поле не воин

Кадр из фильма © "Топ Ган: Мэверик". Режиссёр Джозеф Косински, сценаристы Эрен Крюгер, Эрик Уоррен Сингер, Кристофер Маккуорри, Джим Кэш / "Кинопоиск"

В боевой авиации есть понятие "крыло" — это группа пилотов, вместе выполняющих одно задание. Когда вы ведёте бой в одиночку, шансы на успех очень малы. Но если рядом есть боевые товарищи, дела идут гораздо лучше. То же самое правило действует и в мирной жизни.

Ваш успех во многом зависит от того, какие люди вас окружают. И не нужно выстраивать связи ради связей: общайтесь только с теми, кто вам действительно интересен. Рано или поздно эти отношения принесут пользу Гай Снодграсс Бывший лётчик ВМС США

3. Делай как в последний раз

Кадр из фильма © "Топ Ган: Мэверик". Режиссёр Джозеф Косински, сценаристы Эрен Крюгер, Эрик Уоррен Сингер, Кристофер Маккуорри, Джим Кэш / "Кинопоиск"

Пилотов уровня "Топ Ган" учат принимать решения перед лицом смерти. Потому что один неверный шаг может стоить жизни не только вам, но и другим людям. Хотя в повседневной жизни немногие из нас попадают в такие обстоятельства, следовать этому принципу можно и в обычных делах, пишет Big Think.