Отечественное рандеву: 5 идей небанального свадебного путешествия в России

Свадебное путешествие — не менее важный этап в жизни новой семьи, чем роспись в загсе и вечеринка с близкими. После длительных приготовлений, когда не обходится без нервов, так приятно отдохнуть со второй половинкой наедине, вдали от быта и всех проблем. Вариантов необычных мест для медового месяца огромное количество, и порой самые нестандартные можно найти, не выезжая из России. О них мы и расскажем.

Сахалин как своя Япония. Тюлени вместо оленей

На Сахалине можно увидеть тюленей или заняться зимним сёрфингом. Фото © Shutterstock

Единственная островная область России поражает всех туристов разнообразием животных и растений. С учётом долгого перелёта (если летите из центральной части страны) лучше заложить на изучение территории хотя бы неделю. На Сахалине во многом заметно японское наследие: аккуратная городская архитектура гармонично сочетается с нетронутой природой. В Южно-Сахалинске расположен областной музей в старинном здании с пагодой, а смелым искателям романтики рекомендуем отправиться к заброшенному маяку Анива, мысам Великан и Птичий.

Провести время в Южно-Сахалинске новоиспечённые муж и жена смогут по-разному: можно пойти кататься на канатной дороге, посетить мастер-класс по гончарному искусству, заняться (зимним!) сёрфингом или просто прогуляться по городу.

Кстати, как и в Японии, на Сахалине можно познакомиться с дикими животными максимально близко. Но если, например, в бывшей столице Страны восходящего солнца живут сотни свободных оленей, то на сахалинских островах можно посмотреть на морских котиков — для этого отправляйтесь в специальный двухдневный тур на остров Тюлений.

Золотые пески астраханской пустыни

В пустыне с несколькими барханами в Астраханской области молодожёны могут устроить фотосессию. Фото © Shutterstock

Вблизи границы с Казахстаном можно найти нетипичное для России природное явление — пустыню с несколькими барханами. Необычный ландшафт привлекает многочисленных туристов, и поэтому экскурсии в пустыню там приобрели особую популярность.

В тур на бархан Большой брат можно отправиться из Астрахани. Путешествие начнётся рано утром, поездка будет проходить на внедорожнике. Он же привезёт влюблённых обратно в указанное ими место. На пути из пустыни есть возможность увидеть солёное озеро. Если отправиться в медовый месяц на бархан в мае, увидите и цветущие маки — незабываемой красоты ковёр ярко-красных цветов, устилающий просторы пустыни.

Отдельно стоит упомянуть интерес местных жителей к рыболовству — отсюда и любовь к морепродуктам и рыбным деликатесам. Попробовать стейк из осетра или тартар из судака можно, например, в ресторане "Щука".

Круиз на Северный полюс

Свадебное путешествие на ледоколе к Северному полюсу новоиспечённые муж и жена точно запомнят на всю жизнь. Фото © ТАСС / Лев Федосеев

Крупнейший в мире атомный ледокол носит название "50 лет Победы" и осуществляет регулярные рейсы из Мурманска. Во время путешествия пассажиры увидят исторические места Земли Франца-Иосифа и даже смогут вблизи посмотреть на моржей и белых медведей. Всем участникам 11-дневного круиза предоставляется проживание в отеле за день до отправления в плавание. В стоимость включены необходимая экипировка, четырёхразовое питание, трансфер, информационное сопровождение полярными экспертами и экспедиционным лидером и многое другое.

Необычный ханимун, учитывая все нюансы, обойдётся в круглую сумму — за человека приготовьтесь выложить от $30 тысяч. За эти деньги в том числе полетаете на воздушном шаре над Северным Ледовитым океаном и искупаетесь в его ледяной воде. Если решитесь на такую необычную поездку, непременно стоит хотя бы ненадолго задержаться в Мурманске — увидеть северное сияние. Попробовать местное прочтение русской кухни можно в ресторане "Царская охота", где подают форшмак из сельди и котлеты по-мурмански из куриного мяса.

Романтика Выборга

В Выборге супруги почувствуют себя героями счастливой сказки. Фото © Shutterstock

Балтийский порт начинает свою историю с незапамятных времён. Аутентичное очарование городу придают постройки нескольких периодов: шведского, финляндского и российского. Те, кто запланирует свадебное путешествие на зимнее время, могут провести его спортивно — на Батарейной горе и в Кировских дачах есть лыжные базы.

Одна из самых знаменитых достопримечательностей города — Выборгский замок XIII века с прекрасной смотровой площадкой, где молодожёны могут почувствовать себя героями счастливой сказки. В получасе от замка находится парк Монрепо с большим количеством беседок, скульптур, прудов, аллей. Если устанете, можно забежать за выпечкой в кофейню "Крендель" или плотно пообедать в ресторане "Эспиля" с финским настроением.

Роскошный Плёс

Плёс своими пейзажными работами прославил художник Исаак Левитан. Фото © Shutterstock

Один из древнейших городов Ивановской области уже много веков украшает побережье Волги. Плёс находится на пересечении двух популярных туристических круизных маршрутов — "Золотое Кольцо" и "Москва – Астрахань", поэтому добраться туда можно водным транспортом.

В городе нередко проходят фестивали и ярмарки, на постоянной основе можно посетить местные выставочные залы и галереи, например мемориальный дом-музей Исаака Левитана, прославившего Плёс пейзажными работами. Оценить красоту места самому, можно просто прогулявшись по городу: замечательный вид открывается с Соборной горы и горы Левитана. А Калашная улица славится продажей сувениров.

Одним из самых красивых отелей Плёса считается гостевой дом "Софи", напоминающий купеческую усадьбу. Изысканный дизайн с французским настроением придаёт гостинице шарм спокойной жизни. Одна ночь в двухместном номере "Премиум" обойдётся минимум в 18 тысяч рублей. В "Софи" работает одноимённый ресторан современной волжской кухни с рецептами личного повара Фёдора Шаляпина, известного привязанностью к Плёсу.