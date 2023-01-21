"Вы просто сдохнете": Дневник сотрудника Wildberries
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21 января, 10:00
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Креативщики придумали самые обычные вещи заново, и вот 10 изумительных результатов их работы

Народная мудрость гласит: "Нечего изобретать велосипед"... А мы осмелимся не согласиться! Собрали 10 примеров, когда креативщики подошли к созданию обычных вещей заново, удивив всех.

"В нашем холодильнике все уровни вращаются, чтобы было легко достать любые продукты", — seraphim2703.

Фото © Reddit / seraphim2703

Фото © Reddit / seraphim2703

"В этом гостиничном санузле чёрная туалетная бумага!" nothochiminh.

Фото © Reddit / nothochiminh

Фото © Reddit / nothochiminh

"Скамейки тут такие, что можно перекинуть спинку, куда хочешь: смотри хоть на лодки, хоть на людей в парке", — thoughtgun.

Фото © Reddit / thoughtgun

Фото © Reddit / thoughtgun

"Специальная тетрадь в шестиугольник. Специально для органической химии", — woodruff42.

Фото © Reddit / woodruff42

Фото © Reddit / woodruff42

"У соседа интересная лопатка с ножками — её можно класть на стол и ничего не запачкается", — Alentheflannel.

Фото © Reddit / Alentheflannel

Фото © Reddit / Alentheflannel

"В кафе в Корее выдали странные пластиковые напальчнички, чтобы не пачкаться, когда ешь картошку", — mildlyinteresting.

Фото © Reddit / mildlyinteresting

Фото © Reddit / mildlyinteresting

"В офисе нашёл странное кресло. Такие помогают убрать напряжение со спины во время сидячей работы", — MrHobbes82.

Фото © Reddit / MrHobbes82

Фото © Reddit / MrHobbes82

"У меня на фабрике есть коллега, у которого каска в виде ковбойской шляпы!" Bannybear1.

Фото © Reddit / Bannybear1

Фото © Reddit / Bannybear1

"В холле моей школы есть такие интересные стойки, где ученики могут оставить скейтборды на время уроков", — Boopnoobdope.

Фото © Reddit / Boopnoobdope

Фото © Reddit / Boopnoobdope

"Унитаз, у которого бачок заполняется водой, когда вы моете руки", — jeango.

Фото © Reddit / jeango

Фото © Reddit / jeango

10 всратых рукоделок, глядя на которые понимаешь, что аппликации в детском саду ещё цветочки

10 всратых рукоделок, глядя на которые понимаешь, что аппликации в детском саду ещё цветочки

Обложка ©

Reddit / nothochiminh, mildlyinteresting

Сергей Трофимов

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