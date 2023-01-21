Креативщики придумали самые обычные вещи заново, и вот 10 изумительных результатов их работы
Народная мудрость гласит: "Нечего изобретать велосипед"... А мы осмелимся не согласиться! Собрали 10 примеров, когда креативщики подошли к созданию обычных вещей заново, удивив всех.
"В нашем холодильнике все уровни вращаются, чтобы было легко достать любые продукты", — seraphim2703.
Фото © Reddit / seraphim2703
"В этом гостиничном санузле чёрная туалетная бумага!" — nothochiminh.
Фото © Reddit / nothochiminh
"Скамейки тут такие, что можно перекинуть спинку, куда хочешь: смотри хоть на лодки, хоть на людей в парке", — thoughtgun.
Фото © Reddit / thoughtgun
"Специальная тетрадь в шестиугольник. Специально для органической химии", — woodruff42.
Фото © Reddit / woodruff42
"У соседа интересная лопатка с ножками — её можно класть на стол и ничего не запачкается", — Alentheflannel.
Фото © Reddit / Alentheflannel
"В кафе в Корее выдали странные пластиковые напальчнички, чтобы не пачкаться, когда ешь картошку", — mildlyinteresting.
Фото © Reddit / mildlyinteresting
"В офисе нашёл странное кресло. Такие помогают убрать напряжение со спины во время сидячей работы", — MrHobbes82.
Фото © Reddit / MrHobbes82
"У меня на фабрике есть коллега, у которого каска в виде ковбойской шляпы!" — Bannybear1.
Фото © Reddit / Bannybear1
"В холле моей школы есть такие интересные стойки, где ученики могут оставить скейтборды на время уроков", — Boopnoobdope.
Фото © Reddit / Boopnoobdope
"Унитаз, у которого бачок заполняется водой, когда вы моете руки", — jeango.
Фото © Reddit / jeango
Reddit / nothochiminh, mildlyinteresting