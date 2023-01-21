10 фото кулинарных провалов, которые рассмешат кого угодно

Готовка и кулинария — разные вещи. Одно дело — сварганить что-то поесть, совсем другое — потратить часы на создание чего-то действительно вкусного... Но герои подборки не способны ни на то, ни на это.