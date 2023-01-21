"Вы просто сдохнете": Дневник сотрудника Wildberries
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21 января, 08:30
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10 фото кулинарных провалов, которые рассмешат кого угодно

Готовка и кулинария — разные вещи. Одно дело — сварганить что-то поесть, совсем другое — потратить часы на создание чего-то действительно вкусного... Но герои подборки не способны ни на то, ни на это.

"Жена решила сделать печеньки и выбрала весьма интересный способ..." gap343.

Фото © Reddit / gap343

Фото © Reddit / gap343

"Сегодня вечером в моём доме вечер иностранной культуры, поэтому я решил приготовить традиционное блюдо Помпеи", — CarbonChainz.

Фото © Reddit / CarbonChainz

Фото © Reddit / CarbonChainz

"Сосед варил макароны, но уснул. Вот что я увидел, когда проснулся", — Nightrox_.

Фото © Reddit / Nightrox_

Фото © Reddit / Nightrox_

"Пытались испечь пирог", — illegalmonkey.

Фото © Reddit / illegalmonkey

Фото © Reddit / illegalmonkey

"Попросил девушку приготовить макароны с сыром", — hmrevenue.

Фото © Reddit / hmrevenue

Фото © Reddit / hmrevenue

"Девушка сказала, что никогда не готовила рыбу до этого дня... Охотно верю", — funny.

Фото © Reddit / funny

Фото © Reddit / funny

"Пришёл домой и увидел, как сосед пытается сварить брокколи", — i_fap_faps.

Фото © Reddit / i_fap_faps

Фото © Reddit / i_fap_faps

"Моя девушка пыталась сделать печеньки в виде миньонов", — theKovah.

Фото © Reddit / theKovah

Фото © Reddit / theKovah

"Очередь мужа готовить. Я ненадолго захожу на кухню, и он сообщает, что у нас закончились панировочные сухари. Отвечаю, что ничего страшного, ведь их можно заменить крекерами..." humankindbeboth.

Фото © Reddit / humankindbeboth

Фото © Reddit / humankindbeboth

"Неудачная попытка моего папы испечь торт", — Stoner10220.

Фото © Reddit / Stoner10220

Фото © Reddit / Stoner10220

10 всратых рукоделок, глядя на которые понимаешь, что аппликации в детском саду ещё цветочки

10 всратых рукоделок, глядя на которые понимаешь, что аппликации в детском саду ещё цветочки

Обложка ©

Reddit / hmrevenue, i_fap_faps

Сергей Трофимов

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