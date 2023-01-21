10 фото кулинарных провалов, которые рассмешат кого угодно
Готовка и кулинария — разные вещи. Одно дело — сварганить что-то поесть, совсем другое — потратить часы на создание чего-то действительно вкусного... Но герои подборки не способны ни на то, ни на это.
"Жена решила сделать печеньки и выбрала весьма интересный способ..." — gap343.
Фото © Reddit / gap343
"Сегодня вечером в моём доме вечер иностранной культуры, поэтому я решил приготовить традиционное блюдо Помпеи", — CarbonChainz.
Фото © Reddit / CarbonChainz
"Сосед варил макароны, но уснул. Вот что я увидел, когда проснулся", — Nightrox_.
Фото © Reddit / Nightrox_
"Пытались испечь пирог", — illegalmonkey.
Фото © Reddit / illegalmonkey
"Попросил девушку приготовить макароны с сыром", — hmrevenue.
Фото © Reddit / hmrevenue
"Девушка сказала, что никогда не готовила рыбу до этого дня... Охотно верю", — funny.
Фото © Reddit / funny
"Пришёл домой и увидел, как сосед пытается сварить брокколи", — i_fap_faps.
Фото © Reddit / i_fap_faps
"Моя девушка пыталась сделать печеньки в виде миньонов", — theKovah.
Фото © Reddit / theKovah
"Очередь мужа готовить. Я ненадолго захожу на кухню, и он сообщает, что у нас закончились панировочные сухари. Отвечаю, что ничего страшного, ведь их можно заменить крекерами..." — humankindbeboth.
Фото © Reddit / humankindbeboth
"Неудачная попытка моего папы испечь торт", — Stoner10220.
Фото © Reddit / Stoner10220
Reddit / hmrevenue, i_fap_faps