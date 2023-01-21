Этими шестью фразами люди зачем-то обманывают сами себя

Бывают такие ситуации в жизни, когда не хватает смелости признать действительность. За неё могут поругать, станет стыдно, совестно или больно. Чтобы хоть как-то облегчить свои страдания, люди нередко обращаются к самообману. То есть занимаются самовнушением вместо того, чтобы разобраться с тем, что имеют. Для психики это достаточно сложный и болезненный момент. Видится так, будто змея собирается укусить собственный хвост. Но человеку проще соврать, чем столкнуться с критикой или взять ответственность за действия. В итоге он и сам не замечает, как начинает повторять следующие фразы.

"Со мной всё в порядке"

Кто из нас не произносил эту фразу, с улыбкой отнекиваясь от расспросов близких и друзей? Как ни парадоксально, но обычно такие слова имеют противоположный смысл. Потому что человека, у которого действительно всё хорошо, вряд ли станут напрямую об этом расспрашивать. Слыша подобное, следует иметь в виду: это показатель отрешённости, человек не хочет обсуждать. А если "со мной всё в порядке" говорите сами себе — попытка успокоиться и создать иллюзию, что вы были готовы к чему-то. Хотя на самом деле нет. Сомнительный способ подавить чувства.

"Сделаю это завтра"

Если фраза "отложу это на завтра" часто появляется в вашей речи, задумайтесь — точно ли хотите продолжать заниматься этим делом? Фото © Shutterstock

А вот и нет, вряд ли. Такая фраза самому себе — сигнал о том, что вам категорически не нравится дело, которым занимаетесь. "Завтра начну худеть", "В понедельник с ней расстанусь", "Сделаю это в четверг". Все эти слова — синоним простого "я не хочу этого делать". Постоянное перекладывание показывает призрачную надежду на волшебника в голубом вертолёте, кто прилетит и избавит от проблем. Но на деле, если говорить серьёзно, в подобных фразах скрывается страх ответственности и боязнь принятия решения.

"Я просто недостоин"

Есть ли какой-то критерий, определяющий, чего человек достоин и чего нет? Вы можете как произносить эту и подобные фразы прямо, так и постоянно прокручивать их в голове. "Я недостоин любви", "Недостоин там работать", "Недостоин принять эту награду" — все говорят о банальной нелюбви к себе и низкой самооценке. Вас позвали на собеседование, выдали приз или предложили отношения, то есть уже отметили. Значит, пора набраться смелости и признать, что вы лучше, чем себя считаете.

"Не могу, слишком трудно"

Может ли быть такое, что вы переоценили собственные силы и теперь не способны справиться с поставленной задачей и добиться желаемого? Да, вполне. А ещё есть вариант, что такую фразу в своё оправдание произносят те, кто слишком сильно боится провала. Понимая, что достичь цели невероятно тяжело, легче попробовать убедить себя в том, что вы не способны справиться вовсе. Потому и пытаться не стоит — чтобы не разочаровываться. Но для человека, который серьёзно настроен, никаких преград не существует. Вероятно, вы просто не хотите браться за дело.

"Мне никогда не везёт"

Нежелание бороться за себя и прикладывать усилия можно оправдать обычной фразой про то, что везёт всем вокруг, но только не вам. Фото © Shutterstock

Настолько ли в нашей жизни большую роль играет непосредственное везение и удача? Чаще всего фразы типа "мне никогда не везёт" появляются во времена, когда что-то пошло не по плану. Но вот незадача: менять ситуацию в свою пользу и бороться вы не собираетесь. И чтобы не было так грустно от поражения, проще, конечно, сказать, что кому-то повезло. А не признать, что человек добился достойного результата упорным трудом и стараниями.

"Даже пытаться не буду"