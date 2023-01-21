7 привычек советских людей, которыми теперь грешат россияне

Пусть времена СССР давно прошли, на горизонте новые возможности, у людей до сих пор в ходу старые привычки. Почему же прошлое не отпускает? Некоторые действия стали настолько обыденными, что многие даже не подозревают, что на сегодняшний день они уже устарели. Пакеты можно не хранить дома, да и за автобусами бегать ни к чему. Какие советские привычки продолжают жить почти в каждом из нас?

1. Бегать за автобусами

Многие вспомнят, что в Советском Союзе могли быть проблемы с общественным транспортом. Дефицит ощущался во всём, особенно когда страна только-только начинала восстанавливаться после войны. Автобусы ходили относительно редко. Опоздав на один, можно было обеспечить себе 30–40 минут ожидания следующего. Сегодня такой проблемы нет, особенно в больших городах: транспорт ходит чётко по расписанию с промежутками в 5–10 минут. Потому бежать за отъезжающим от остановки автобусом смысла нет. Если не опаздываете на важную встречу, конечно же. А постоять и совсем немного подождать прибытия следующего — это не критично.

2. Отправлять маме пустые стеклянные банки

Купили варенье в красивой стеклянной упаковке, съели, банку помыли и отдали маме или отвезли на дачу бабушке. Знакомая ситуация, не так ли? Это тоже пережитки прошлого и распространённая привычка советских людей. Любимые соленья надо было куда-то закручивать, а в СССР был дефицит всего. Вот и приходилось спасаться подручными средствами — за год копили стеклянную тару, чтобы потом отдать родственникам и получить обратно спустя время, но уже с вкусными закусками внутри. У многих россиян эта привычка сохранилась до сих пор.

3. Запасаться крупами и макаронами

Из-за дефицита советские люди запасались продуктами. Эта привычка из СССР есть у многих и сегодня. Фото © ТАСС / Александр Бормотов

Привыкшие видеть на полках магазинов пустоту люди из СССР до сих пор запасаются впрок продуктами, которые долго не портятся, — теми же крупами и макаронами. Но это один из тех советских шаблонов, от которого сегодня можно спокойно избавиться. При желании вы можете купить пачки две-три, чтобы лишний раз не ходить в продуктовый. Но переделывать шкаф в кладовую не стоит.

4. Хранить пакет с пакетами

Признавайтесь, у кого всё ещё есть тот самый пакет с пакетами? Можно держать дома в запасе несколько штук, но, пожалуйста, перестаньте уже их копить. Сегодня привычкой коллекционировать "майки" из магазина грешат практически все более-менее взрослые люди. Граждане, остановитесь, это очень неэкологично! Лучше обзаведитесь холщовой сумкой или авоськой. И практичнее, и симпатичнее.

5. Навешивать ярлыки и осуждать

Если помните, граждане Советского Союза жили за "железным занавесом". Потому всё новое вызывало стресс, шок и, как следствие, осуждение. Но, господа, мы с вами в каком веке живём? Это осуждающий тон советских людей можно было списать на непривычность. А в современном обществе навешивание ярлыков выглядит невежливо и показывает узость мышления.

6. Не выбрасывать сломанное

Старая привычка из СССР хранить всё и ничего не выбрасывать из техники и вещей до сих пор живёт во многих из нас. Фото © Фотохроника ТАСС

Удивительно, сколько из нас до сих пор не приучили себя выбрасывать то, что сломано, чем не пользуемся. Многие упорно продолжают складировать неисправную технику, старые вещи и ненужные безделушки дома. Какой смысл в этом, если вы даже не помните о половине из того, что запрятано в шкафах или под кроватью? Если что-то вышло из строя, есть всего три варианта: отнести в ремонт, на помойку или же продать по дешёвке.

7. Всегда есть хлеб