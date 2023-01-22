10 братьев и сестёр, которые так любят друг друга, что постоянно издеваются
Как проявляется любовь у братьев и сестёр? Явно не признаниями и открытками. Тут всё по-другому. Собрали 10 фотопримеров, которые рассмешат кого угодно.
"Сегодня узнал, что стану дядей. Сестра была не слишком довольна моей интерпретацией её перевёрнутого УЗИ", — jmkillilea2.
Фото © Reddit / jmkillilea2
"Младшая сестра постучала в мою дверь. Я вышел и увидел ЭТО", — RexFry2005.
Фото © Reddit / RexFry2005
"Брат сидит с моими чихуа-хуа. Прислал мне сейчас эту сториз", — la_baconator.
Фото © Reddit / la_baconator
"5 лет назад пообещал сестре, что приведу ламу на её свадьбу", — DJ117Xx.
Фото © Reddit / DJ117Xx
"Дочь рассказывает приколы, которые, кажется, не по душе моему сыну", — parksandtheoffice.
Фото © Reddit / parksandtheoffice
"Когда мои родители женились, им пришлось встать на колени перед алтарём. Папа не знал, что брат написал "Помогите" на подошве его ботинок", — emilybowser.
Фото © Reddit / emilybowser
"Подарок сестре на день рождения", — Murttu.
Фото © Imgur / Murttu
"Вот что произошло, когда я попросила сестру сфотографировать меня рядом с фонтаном... "Таня, нормально смотрится?" "Да, идеальное сочетание", — soulcity_wellness.
Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / soulcity_wellness
"Мой младший брат — придурок", — undercoverantichrist.
Фото © Reddit / undercoverantichrist
"На Рождество я упаковал каждую детальку конструктора. С праздником, братишка", — sneki_snek.
Фото © Reddit / sneki_snek
Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / soulcity_wellness, © Reddit / parksandtheoffice