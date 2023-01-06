5 киноляпов "Бриллиантовой руки", узнав о которых смотреть фильм как раньше уже не получится
"Бриллиантовая рука" уже давно стала неотъемлемой частью новогодних каникул каждой российской семьи. Но за десятилетия никто так и не заметил очевиднейшие киноляпы. Сегодня разбираем именно их.
Счастливая советская семья — все аж оборачиваются
Кадры © "Бриллиантовая рука". Режиссёр — Леонид Гайдай, сценаристы — Леонид Гайдай, Яков Костюковский, Морис Слободской / YouTube
В начале фильма, когда семья Горбунковых гуляет по набережной, все вокруг оборачиваются и даже делают фотографии. Очевидно, дело было в съёмочной группе, — объяснить такое внимание сюжетом никак не получается. Но почему-то режиссёр решил оставить отснятый материал. Должно быть, Леонид Гайдай подумал: "Вот какая счастливая семья — все даже оборачиваются!"
Метаморфозы мороженого
Кадры © "Бриллиантовая рука". Режиссёр — Леонид Гайдай, сценаристы — Леонид Гайдай, Яков Костюковский, Морис Слободской / YouTube
Эпизод знакомства Козодоева с семейством Горбунковых богат на киноляпы. Начнём с мороженого, которое дарит преступник детям. Сначала это рожки, которые уже через мгновение превращаются в шарики в креманках. Волшебство! Дети, впрочем, не возмущаются.
Как на похороны
Кадры © "Бриллиантовая рука". Режиссёр — Леонид Гайдай, сценаристы — Леонид Гайдай, Яков Костюковский, Морис Слободской / YouTube
В тот же момент Геша после небольшой заминки вручает маме две красные розы, которые изначально намеревался подарить детям. Мама с довольным лицом принимает цветы, несмотря на то что количество цветов чётное. Но и это не всё. Видимо, съёмочная группа решила избавиться от неприятных ассоциаций и уже в следующем кадре добавила третий цветок. Решили никак не объяснять.
Исчезновение гитары
Кадры © "Бриллиантовая рука". Режиссёр — Леонид Гайдай, сценаристы — Леонид Гайдай, Яков Костюковский, Морис Слободской / YouTube
Ещё один киноляп ждёт зрителей перед знаменитым музыкальным номером "Остров невезения". Внимание на гитару. Сначала герой Миронова забирает её из рук Никулина, но уже на следующей склейке гитары и след простыл. Куда она исчезла — неизвестно. Впрочем, это полбеды — потом Козодоев затягивает песню под музыку, которая начинается сама собой. Советские граждане, видимо, жили в мюзикле.
Перемещения игрушки
Кадры © "Бриллиантовая рука". Режиссёр — Леонид Гайдай, сценаристы — Леонид Гайдай, Яков Костюковский, Морис Слободской / YouTube
Эпизод из каюты капитана. Когда Горбунков хлопает по болванчику на столе, на экране появляется игрушка крупным планом. Тут даже невооружённым взглядом заметно, что на общем плане расположение вещей было совсем другим. Бутылка вина теперь дальше, а весь визуальный мусор пропал.