5 киноляпов "Бриллиантовой руки", узнав о которых смотреть фильм как раньше уже не получится

Счастливая советская семья — все аж оборачиваются

Кадры © "Бриллиантовая рука". Режиссёр — Леонид Гайдай, сценаристы — Леонид Гайдай, Яков Костюковский, Морис Слободской / YouTube

В начале фильма, когда семья Горбунковых гуляет по набережной, все вокруг оборачиваются и даже делают фотографии. Очевидно, дело было в съёмочной группе, — объяснить такое внимание сюжетом никак не получается. Но почему-то режиссёр решил оставить отснятый материал. Должно быть, Леонид Гайдай подумал: "Вот какая счастливая семья — все даже оборачиваются!"

Метаморфозы мороженого

Кадры © "Бриллиантовая рука". Режиссёр — Леонид Гайдай, сценаристы — Леонид Гайдай, Яков Костюковский, Морис Слободской / YouTube

Эпизод знакомства Козодоева с семейством Горбунковых богат на киноляпы. Начнём с мороженого, которое дарит преступник детям. Сначала это рожки, которые уже через мгновение превращаются в шарики в креманках. Волшебство! Дети, впрочем, не возмущаются.

Как на похороны

Кадры © "Бриллиантовая рука". Режиссёр — Леонид Гайдай, сценаристы — Леонид Гайдай, Яков Костюковский, Морис Слободской / YouTube

В тот же момент Геша после небольшой заминки вручает маме две красные розы, которые изначально намеревался подарить детям. Мама с довольным лицом принимает цветы, несмотря на то что количество цветов чётное. Но и это не всё. Видимо, съёмочная группа решила избавиться от неприятных ассоциаций и уже в следующем кадре добавила третий цветок. Решили никак не объяснять.

Исчезновение гитары

Кадры © "Бриллиантовая рука". Режиссёр — Леонид Гайдай, сценаристы — Леонид Гайдай, Яков Костюковский, Морис Слободской / YouTube

Ещё один киноляп ждёт зрителей перед знаменитым музыкальным номером "Остров невезения". Внимание на гитару. Сначала герой Миронова забирает её из рук Никулина, но уже на следующей склейке гитары и след простыл. Куда она исчезла — неизвестно. Впрочем, это полбеды — потом Козодоев затягивает песню под музыку, которая начинается сама собой. Советские граждане, видимо, жили в мюзикле.

Перемещения игрушки

Кадры © "Бриллиантовая рука". Режиссёр — Леонид Гайдай, сценаристы — Леонид Гайдай, Яков Костюковский, Морис Слободской / YouTube