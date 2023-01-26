Жена переполошила поклонников Гогена Солнцева, заявив о смерти шоумена

Умер эпатажный шоумен Гоген Солнцев, утверждает его супруга Полина Давыдова. По её словам, артиста не стало внезапно, смерть — последствие закрытой черепно-мозговой травмы, которую Гоген получил в декабре 2022-го.

"Я пошла в его театр, а там всё разграблено, вещи раскиданы. Прямо не знаю, что делать. Как я теперь буду одна? И что мне делать с телом: кремировать или хоронить?" — сообщила Давыдова в беседе с порталом prozvezd.info.

Экс-супруга Солнцева, по совместительству мать Полины, известию о смерти бывшего обрадовалась, хотя заметила, что скорее не верит: "Подох — туда ему и дорога. Я счастлива, что земля избавилась от него. Но слабо в это верю: такие, как он, живут до 100 лет".

Надо заметить, что беды ничего не предвещало: последний пост Гоген выложил буквально на днях. 21 января шоумен вместе с подругой ходил в кафетерий: "Выпили немного грога и послушали хорошую музыку. Отличный субботний вечер! Всем хорошего настроения и оптимизма!"

Несколько дней назад Гоген Солнцев выложил снимок с подругой, после чего пропал. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / solntcev

Впрочем, известие о смерти Солнцева не смог подтвердить его менеджер Андрей Орлов, который сейчас вообще находится не в столице. Не в курсе произошедшего была и крёстная мать шоумена Лидия Блюм, с которой связалась "Вечерняя Москва". "Я не дозвонилась ему, написала сообщение, теперь очень переживаю", — сообщила позднее Блюм. А организатор концертов Сергей Новиков предположил, что плодящиеся в Сети слухи не более чем вброс: "Пока ничего не могу сказать по поводу сообщений о его смерти, мне нужны подтверждения, при каких обстоятельствах это произошло".