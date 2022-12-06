Шоумен Гоген Солнцев допился до черепно-мозговой травмы и попал в больницу

Актёра Гогена Солнцева срочно госпитализировали в Москве — шоумен ударился головой и получил закрытую черепно-мозговую травму. Об этом сообщает 5-tv.ru со ссылкой на источник.

В Сети уже судачат о случившемся с Гогеном: "Последние 🧠 вылетели 🤣", "От Катьки, бывшей жены, набрался. Сгубила парня 😂", "Да он давно головой ударенный! Там уже и ударяться-то нечему🤦‍♀", "Нууу вот 😞🤔 и так там было не всё в порядке 🤦‍♀".