Роскомнадзор назвал причину блокировки сайтов ЦРУ и ФБР

В Роскомнадзоре объяснили, почему сайты Центрального разведывательного управления и Федерального бюро расследований США оказались заблокированы.

"На основании Федерального закона № 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" Роскомнадзор ограничил доступ к ряду ресурсов, принадлежащих государственным структурам враждебных стран, за распространение материалов, направленных на дестабилизацию общественной и политической обстановки в РФ", — сообщили в пресс-службе ведомства.

Как уточнили в пресс-службе Роскомнадзора, причиной послужило распространение материалов, которые содержали "недостоверную общественно значимую информацию" и дискредитировали Вооружённые силы РФ.