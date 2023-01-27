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27 января, 12:34

Роскомнадзор назвал причину блокировки сайтов ЦРУ и ФБР

В Роскомнадзоре объяснили, почему заблокировали сайты ЦРУ и ФБР

В Роскомнадзоре объяснили, почему сайты Центрального разведывательного управления и Федерального бюро расследований США оказались заблокированы.

"На основании Федерального закона № 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" Роскомнадзор ограничил доступ к ряду ресурсов, принадлежащих государственным структурам враждебных стран, за распространение материалов, направленных на дестабилизацию общественной и политической обстановки в РФ", — сообщили в пресс-службе ведомства.

Как уточнили в пресс-службе Роскомнадзора, причиной послужило распространение материалов, которые содержали "недостоверную общественно значимую информацию" и дискредитировали Вооружённые силы РФ.

В Госдуме выдвинули нового претендента на блокировку вслед за сайтами ЦРУ и ФБР

В Госдуме выдвинули нового претендента на блокировку вслед за сайтами ЦРУ и ФБР

Как уже писал Лайф, для россиян стали недоступны сайты Центрального разведывательного управления США и Федерального бюро расследований. Доступ к ресурсам ЦРУ и ФБР на территории нашей страны ограничил Роскомнадзор.

Обложка ©

Shutterstock

Николь Вербер

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