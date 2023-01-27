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Регион
Опубликовано 27 января 2023, 12:17

ЕС продлил санкции против России до 31 июля

Евросоюз на полгода продлил действие всех санкций, введённых против России из-за ситуации на Украине. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС.

"Совет ЕС принял решение продлить на шесть месяцев — до 31 июля 2023 года — санкции против России за нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины", говорится в документе.

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Напомним, 16 декабря 2022 года ЕС опубликовал девятый пакет антироссийских ограничений. Под рестрикции, в частности, подпали вице-премьер Татьяна Голикова, директор Росгвардии Виктор Золотов, министр просвещения Сергей Кравцов, глава Министерства науки и образования Валерий Фальков, министр труда Антон Котяков, глава МЧС Александр Куренков и министр юстиции Константин Чуйченко. При этом глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о намерении ввести юбилейный, десятый пакет санкций.

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Александра Вишнякова
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