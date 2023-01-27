Евросоюз на полгода продлил действие всех санкций, введённых против России из-за ситуации на Украине. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС.

"Совет ЕС принял решение продлить на шесть месяцев — до 31 июля 2023 года — санкции против России за нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины", — говорится в документе.