ЕС продлил санкции против России до 31 июля
Евросоюз на полгода продлил действие всех санкций, введённых против России из-за ситуации на Украине. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС.
"Совет ЕС принял решение продлить на шесть месяцев — до 31 июля 2023 года — санкции против России за нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины", — говорится в документе.
Напомним, 16 декабря 2022 года ЕС опубликовал девятый пакет антироссийских ограничений. Под рестрикции, в частности, подпали вице-премьер Татьяна Голикова, директор Росгвардии Виктор Золотов, министр просвещения Сергей Кравцов, глава Министерства науки и образования Валерий Фальков, министр труда Антон Котяков, глава МЧС Александр Куренков и министр юстиции Константин Чуйченко. При этом глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о намерении ввести юбилейный, десятый пакет санкций.
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