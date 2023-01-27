Орбан обещает, что Венгрия наложит вето на санкции ЕС против ядерной энергетики РФ

Венгрия наложит вето в случае, если Евросоюз введёт санкции против предприятий ядерной энергетики России. Об этом заявил премьер-министр страны Виктор Орбан.

Он добавил, что "ожидает большой битвы" из-за грядущей разработки новых санкций ЕС, но обещает, что Будапешт наложит вето, если Брюссель попытается ввести ограничения против российской ядерной энергетики.