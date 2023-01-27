"Л'Этуаль" — концлагерь "бюджетной" красоты
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
27 января, 08:08

Орбан обещает, что Венгрия наложит вето на санкции ЕС против ядерной энергетики РФ

Венгрия наложит вето в случае, если Евросоюз введёт санкции против предприятий ядерной энергетики России. Об этом заявил премьер-министр страны Виктор Орбан.

Он добавил, что "ожидает большой битвы" из-за грядущей разработки новых санкций ЕС, но обещает, что Будапешт наложит вето, если Брюссель попытается ввести ограничения против российской ядерной энергетики.

В Венгрии предложили пересматривать санкции каждые полгода

В Венгрии предложили пересматривать санкции каждые полгода

Ранее глава венгерского МИД Петер Сийярто утверждал, что Будапешт не поддержит санкции Евросоюза против России в ядерной сфере. По его словам, такие ограничения означали бы огромный ущерб для Венгрии и нарушение её энергетической безопасности. Также Сийярто счёл невозможным снабжение своей страны энергоресурсами без РФ.


Обложка ©

ТАСС / Szilard Koszticsak / MTI / AP

Александра Вишнякова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров