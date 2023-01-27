Орбан обещает, что Венгрия наложит вето на санкции ЕС против ядерной энергетики РФ
Венгрия наложит вето в случае, если Евросоюз введёт санкции против предприятий ядерной энергетики России. Об этом заявил премьер-министр страны Виктор Орбан.
Он добавил, что "ожидает большой битвы" из-за грядущей разработки новых санкций ЕС, но обещает, что Будапешт наложит вето, если Брюссель попытается ввести ограничения против российской ядерной энергетики.
Ранее глава венгерского МИД Петер Сийярто утверждал, что Будапешт не поддержит санкции Евросоюза против России в ядерной сфере. По его словам, такие ограничения означали бы огромный ущерб для Венгрии и нарушение её энергетической безопасности. Также Сийярто счёл невозможным снабжение своей страны энергоресурсами без РФ.
ТАСС / Szilard Koszticsak / MTI / AP