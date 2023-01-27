Отец Джоковича больше не появится на трибунах после скандала из-за фото с флагом РФ

Отец сербского теннисиста Новака Джоковича продолжит следить за играми сына на Australian Open по телевизору и не будет присутствовать на трибунах. Такое заявление Срджан Джокович сделал после скандала, который разгорелся из-за его фото с флагом России.

"Я [общался] с фанатами Новака, как делал после всех матчей, чтобы отпраздновать его победу и сфотографироваться с ними. У меня не было намерения быть втянутым в такую ситуацию. Моя семья пережила ужас войны, и мы желаем только мира", — говорится в заявлении отца теннисиста.