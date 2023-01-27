Отец Джоковича больше не появится на трибунах после скандала из-за фото с флагом РФ
Отец Джоковича продолжит следить за играми сына на Australian Open не на трибунах, а по телевизору
Отец сербского теннисиста Новака Джоковича продолжит следить за играми сына на Australian Open по телевизору и не будет присутствовать на трибунах. Такое заявление Срджан Джокович сделал после скандала, который разгорелся из-за его фото с флагом России.
"Я [общался] с фанатами Новака, как делал после всех матчей, чтобы отпраздновать его победу и сфотографироваться с ними. У меня не было намерения быть втянутым в такую ситуацию. Моя семья пережила ужас войны, и мы желаем только мира", — говорится в заявлении отца теннисиста.
Напомним, 25 января в ходе Australian Open на корте встретились россиянин Андрей Рублёв и серб Новак Джокович. После матча, в котором Джокович одержал верх, отец сербского теннисиста сфотографировался с фанатами, которые держали флаги РФ с изображением президента Владимира Путина. После этого организаторы Australian Open предупредили Джоковича и его семью о недопустимости "продвижения политических взглядов в ходе соревнований". А посол Украины даже призвал запретить Срджану Джоковичу появляться на трибунах до конца турнира.
YouTube/Aussie Cossack