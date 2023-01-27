"Л'Этуаль" — концлагерь "бюджетной" красоты
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
27 января, 07:56

Отец Джоковича больше не появится на трибунах после скандала из-за фото с флагом РФ

Отец Джоковича продолжит следить за играми сына на Australian Open не на трибунах, а по телевизору

Отец сербского теннисиста Новака Джоковича продолжит следить за играми сына на Australian Open по телевизору и не будет присутствовать на трибунах. Такое заявление Срджан Джокович сделал после скандала, который разгорелся из-за его фото с флагом России.

[общался] с фанатами Новака, как делал после всех матчей, чтобы отпраздновать его победу и сфотографироваться с ними. У меня не было намерения быть втянутым в такую ситуацию. Моя семья пережила ужас войны, и мы желаем только мира", говорится в заявлении отца теннисиста.

Фанаты серба Джоковича развернули российский флаг с Путиным у стадиона в Австралии

Фанаты серба Джоковича развернули российский флаг с Путиным у стадиона в Австралии

Напомним, 25 января в ходе Australian Open на корте встретились россиянин Андрей Рублёв и серб Новак Джокович. После матча, в котором Джокович одержал верх, отец сербского теннисиста сфотографировался с фанатами, которые держали флаги РФ с изображением президента Владимира Путина. После этого организаторы Australian Open предупредили Джоковича и его семью о недопустимости "продвижения политических взглядов в ходе соревнований". А посол Украины даже призвал запретить Срджану Джоковичу появляться на трибунах до конца турнира.

Обложка ©

YouTube/Aussie Cossack

Александра Вишнякова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров