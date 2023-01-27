С привкусом земли во рту: Названы продукты, совершенно не сочетающиеся с вином

Неправильное сочетание блюда и вина может испортить вкус и того и другого. Так, брюссельская капуста, брокколи, чеснок хуже всего гармонируют с алкоголем. Об этом рассказала РИА "Новости" директор департамента исследования и продвижения отечественной винодельческой продукции "Роскачества" Олеся Буняева.

"Брюссельская капуста имеет в составе сераорганические соединения, из-за которых появляется привкус земли и ореховые оттенки, которые не лучшим образом сочетаются с вином. Аналогично с чесноком и брокколи", — пояснила она.

Также плохо сочетается спаржа, которая имеет металлический привкус. Но если её пожарить в масле или дополнить соусом, то вино будет гармонировать с таким блюдом, сказала Буняева. По её словам, в список можно внести артишок и соевый соус, подобрать алкоголь к которому очень сложно из-за его терпкого вкуса. Кроме того, эксперт предостерегла и от употребления яиц с вином.

"Пожалуй, подружиться с яйцами могут только кислотные игристые вина и шампанское. Например, если приготовить яйца под соусом голландез, то с игристым это "классика на завтрак", — объяснила специалист.

Она подчеркнула, что "вино — это отдельная культура и эмоции", поэтому нужно быть крайне осторожным с выбором пищи к нему. Большое влияние на вкус окажут соусы и приправы, которые используются в блюде, добавила эксперт.