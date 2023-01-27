Мир забыл уроки холокоста, считают в СПЧ

Европа забыла такую трагическую страницу всемирной истории, как холокост, и имевшие место в разные периоды геноцид армян, аборигенов и цыган. Таким мнением в интервью агентству РИА "Новости" поделился член Совета по правам человека при Президенте Александр Брод.

"К сожалению, мир забыл уроки холокоста. На Украине берут на щит нацистские идеи, в странах Балтии героизируют пособников гитлеризма, оскверняется историческая память. В Европе, США наблюдается всплеск антисемитизма", — отметил правозащитник.

Брод добавил, что современный мир должен найти в себе силы очиститься от "коричневой чумы", и в этом процессе большую роль должны сыграть деятели культуры, "здравые политики и правозащитники".