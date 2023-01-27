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27 января, 07:31

Мир забыл уроки холокоста, считают в СПЧ

Правозащитник Брод: В Европе забыли об уроках холокоста, взяв на щит нацистские идеи

Европа забыла такую трагическую страницу всемирной истории, как холокост, и имевшие место в разные периоды геноцид армян, аборигенов и цыган. Таким мнением в интервью агентству РИА "Новости" поделился член Совета по правам человека при Президенте Александр Брод.

"К сожалению, мир забыл уроки холокоста. На Украине берут на щит нацистские идеи, в странах Балтии героизируют пособников гитлеризма, оскверняется историческая память. В Европе, США наблюдается всплеск антисемитизма", отметил правозащитник.

Брод добавил, что современный мир должен найти в себе силы очиститься от "коричневой чумы", и в этом процессе большую роль должны сыграть деятели культуры, "здравые политики и правозащитники".

"Наша общая боль": Путин напомнил, что большинство убитых нацистами евреев были гражданами СССР

"Наша общая боль": Путин напомнил, что большинство убитых нацистами евреев были гражданами СССР

Ранее президент Владимир Путин в ходе встречи с главным раввином Берлом Лазаром и главой Федерации еврейских общин Александром Бородой заявил, что Россия выступает против того, чтобы преступления нацистов в отношении евреев были преданы забвению, и делает всё, чтобы подобное не повторилось.

Обложка ©

Getty Images / Jakub Porzycki / NurPhoto

Марина Калегина
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