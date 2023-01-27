У Франции могут возникнуть проблемы с поставками Киеву танков Leclerc, пишут СМИ

У Франции очень мало танков Leclerc для передачи Киеву, говорится в публикации газеты Le Monde. Париж может отправить на Украину лишь 10–20 боевых машин, что намного меньше количества немецких "Леопардов", которые ФРГ разрешила передавать из других государств.

Издание также сообщает о трудностях в обслуживании этой французской техники. Дело в том, что Leclerc требует весомой материально-технической поддержки при развёртывании, в том числе топливом и боеприпасами. Между тем во французском кабмине обсуждают, стоит ли передавать Украине такое малое число танков, ведь помимо этого нужно обучить украинских военных их применению.

"По этой же причине украинцы в своих запросах отдают предпочтение Leopard. Чем больше танков одного типа будет на Украине, тем легче будет их обслуживать", — отметил источник в правительстве Пятой республики.