Свердловские власти отменили указ о проведении Универсиады в Екатеринбурге

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал документ о признании утратившим силу указа о подготовке и проведении Универсиады в Екатеринбурге в 2023 году. Постановление появилось на официальном интернет-портале правовой информации региона.

"Постановляю признать утратившим силу указ губернатора Свердловской области "О подготовке и проведении XXXII Всемирной летней универсиады 2023 года в Екатеринбурге" с изменениями, внесёнными [иными] указами губернатора Свердловской области", — указано в тексте.

Напомним, ещё в апреле 2022 года FISU лишила Екатеринбург права принять Всемирную летнюю универсиаду – 2023. В Минспорте РФ сообщили, что тогда проведут вместо неё спортивный, культурный и образовательный фестиваль молодёжи и студентов с участием представителей дружественных стран, среди них члены БРИКС, ШОС и СНГ. Мероприятие состоится на спортивных объектах, построенных к Универсиаде, с 19 по 31 августа 2023 года.