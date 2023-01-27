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27 января, 07:13

На посольство Азербайджана в Тегеране совершено вооружённое нападение

Неизвестный с автоматом напал на посольство Азербайджана в Тегеране, сообщили в МИД республики.

Кадры из посольства Азербайджана в Тегеране, где было совершено вооруженное нападение. Видео © Twitter / sheqsheqat

"27 января в 08:30 по бакинскому времени (07:30 мск) совершено вооружённое нападение на посольство Азербайджана в Исламской Республике Иран", — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

По данным пресс-службы, нападавший был вооружён автоматом Калашникова. Он прорвался через охранный пост и убил начальника охранной службы, а также ранил двух его коллег. В настоящее время их состояние оценивается как удовлетворительное.

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А ранее Лайф рассказывал о покушении на директора Русского дома в Центральноафриканской Республике (ЦАР) Дмитрия Сытого, которое произошло в Банги — столице страны. Об этом стало известно 16 декабря. Дома у дипломата взорвалась посылка, он получил контузию и был госпитализирован. Компания выразила готовность DHL провести расследование.

Обложка ©

Twitter / sheqsheqat

Николь Вербер

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