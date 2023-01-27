На посольство Азербайджана в Тегеране совершено вооружённое нападение
Неизвестный с автоматом напал на посольство Азербайджана в Тегеране, сообщили в МИД республики.
Кадры из посольства Азербайджана в Тегеране, где было совершено вооруженное нападение. Видео © Twitter / sheqsheqat
"27 января в 08:30 по бакинскому времени (07:30 мск) совершено вооружённое нападение на посольство Азербайджана в Исламской Республике Иран", — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.
По данным пресс-службы, нападавший был вооружён автоматом Калашникова. Он прорвался через охранный пост и убил начальника охранной службы, а также ранил двух его коллег. В настоящее время их состояние оценивается как удовлетворительное.
А ранее Лайф рассказывал о покушении на директора Русского дома в Центральноафриканской Республике (ЦАР) Дмитрия Сытого, которое произошло в Банги — столице страны. Об этом стало известно 16 декабря. Дома у дипломата взорвалась посылка, он получил контузию и был госпитализирован. Компания выразила готовность DHL провести расследование.
Twitter / sheqsheqat