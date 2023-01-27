На посольство Азербайджана в Тегеране совершено вооружённое нападение

Неизвестный с автоматом напал на посольство Азербайджана в Тегеране, сообщили в МИД республики.

Кадры из посольства Азербайджана в Тегеране, где было совершено вооруженное нападение. Видео © Twitter / sheqsheqat

"27 января в 08:30 по бакинскому времени (07:30 мск) совершено вооружённое нападение на посольство Азербайджана в Исламской Республике Иран", — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

По данным пресс-службы, нападавший был вооружён автоматом Калашникова. Он прорвался через охранный пост и убил начальника охранной службы, а также ранил двух его коллег. В настоящее время их состояние оценивается как удовлетворительное.