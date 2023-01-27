Украина призвала не пускать отца Джоковича на Australian Open после фото с флагом РФ
Посол Украины Мирошниченко призвал не пускать отца Джоковича на Australian Open
Организаторы Australian Open обязаны запретить отцу сербского теннисиста Новака Джоковича Срджану появляться на трибунах до конца турнира из-за поддержки России. С таким требованием выступил посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко. Его слова приводит издание ABC.
"Это неприемлемо, это позор для турнира. Должны быть введены санкции. Важно узнать у Новака его мнение о ситуации", — сказал Мирошниченко.
Напомним, российский теннисист Андрей Рублёв проиграл Джоковичу и не смог выйти в полуфинал Australian Open. Встреча завершилась победой серба — 6:1, 6:2, 6:4. После этого отец Джоковича сфотографировался с фанатами, которые держали флаги РФ с изображением президента Владимира Путина. Однако организаторы Australian Open не могли пропустить это мимо и вынесли предупреждение сербу. Спортсмена и членов его семьи предупредили о недопустимости продвижения политических взглядов в ходе соревнований.
Twitter / Tumaini Carayol