Украина призвала не пускать отца Джоковича на Australian Open после фото с флагом РФ

"Это неприемлемо, это позор для турнира. Должны быть введены санкции. Важно узнать у Новака его мнение о ситуации", — сказал Мирошниченко.

Напомним, российский теннисист Андрей Рублёв проиграл Джоковичу и не смог выйти в полуфинал Australian Open. Встреча завершилась победой серба — 6:1, 6:2, 6:4. После этого отец Джоковича сфотографировался с фанатами, которые держали флаги РФ с изображением президента Владимира Путина. Однако организаторы Australian Open не могли пропустить это мимо и вынесли предупреждение сербу. Спортсмена и членов его семьи предупредили о недопустимости продвижения политических взглядов в ходе соревнований.