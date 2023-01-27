В Госдуме предложили расширить льготу по земельному налогу

В Государственной думе предложили расширить льготу по земельному налогу для участников боевых действий, Героев России и СССР. Соответствующую идею в Министерство труда направил депутат ГД Василий Власов, передаёт RT.

Как сказано в тексте документа, определены льготные категории граждан, для которых налоговая база при уплате земельного налога уменьшается на величину кадастровой стоимости 600 квадратных метров участка. К данным категориям относятся многодетные семьи, ветераны ВОВ и иных боевых действий, инвалиды (в том числе с детства), а также граждане, которым положена пенсия по старости, Герои России и СССР и т.д.

По словам депутата, в результате применения равнозначной льготы два гражданина, достигших возраста назначения пенсии по старости, имеют одинаковые меры поддержки при уплате налога, хотя один мог всю жизнь, например, трудиться на заводе, а другой — быть участником боевых действий, получить инвалидность и иметь знаки отличия за военную службу.

"В связи с этим прошу вас рассмотреть вопрос о целесообразности внесения изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации в части уменьшения налоговой базы <…> для ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны и иных боевых действий, Героев Российской Федерации и Советского Союза, полных кавалеров ордена Славы при достижении ими возраста возникновения права на страховую пенсию по старости", — указано в тексте документа.