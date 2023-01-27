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Регион
Опубликовано 27 января 2023, 09:11

В Госдуме предложили расширить льготу по земельному налогу

Депутат Власов предложил расширить льготу на земельный налог участникам боевых действий

В Государственной думе предложили расширить льготу по земельному налогу для участников боевых действий, Героев России и СССР. Соответствующую идею в Министерство труда направил депутат ГД Василий Власов, передаёт RT.

Как сказано в тексте документа, определены льготные категории граждан, для которых налоговая база при уплате земельного налога уменьшается на величину кадастровой стоимости 600 квадратных метров участка. К данным категориям относятся многодетные семьи, ветераны ВОВ и иных боевых действий, инвалиды (в том числе с детства), а также граждане, которым положена пенсия по старости, Герои России и СССР и т.д.

По словам депутата, в результате применения равнозначной льготы два гражданина, достигших возраста назначения пенсии по старости, имеют одинаковые меры поддержки при уплате налога, хотя один мог всю жизнь, например, трудиться на заводе, а другой — быть участником боевых действий, получить инвалидность и иметь знаки отличия за военную службу.

"В связи с этим прошу вас рассмотреть вопрос о целесообразности внесения изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации в части уменьшения налоговой базы <…> для ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны и иных боевых действий, Героев Российской Федерации и Советского Союза, полных кавалеров ордена Славы при достижении ими возраста возникновения права на страховую пенсию по старости", — указано в тексте документа.

Песков: Надо проработать расширение льгот для семей мобилизованных на участников ЧВК
Песков: Надо проработать расширение льгот для семей мобилизованных на участников ЧВК

А ранее в России анонсировали внесение в Госдуму законопроекта о статусе "дети спецоперации". Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий назвал законопроект знаковым, а также отметил, что он позволит принимать нормативные акты о введении для ребят льгот, системных или разовых выплат по аналогии с детьми войны. По его словам, соответствующий статус — малое, что власти могут сделать для несовершеннолетних россиян.

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ТАСС / Сергей Фадеичев

Николь Вербер
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