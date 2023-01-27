В России предложили создать "каталог одобренных онлайн-игр"

В России могут создать "каталог одобренных онлайн-игр". С соответствующим предложением выступил Аппарат Правительства РФ и направил запрос в Генпрокуратуру, Минцифры и Минпросвещения, передаёт газета "Коммерсант".

Большинство идей выдвинула профильная комиссия совета законодателей при Федеральном собрании. Так, предлагается ввести ряд мер по защите детей от "негативного влияния компьютерных игр". В частности, создать реестр одобренных и запрещённых онлайн-игр, обязать разработчиков ввести вход "через российские системы идентификации и аутентификации", а также добавить системы родительского контроля в перечень программ, которые обязательны к предустановке на компьютерное оборудование. Ведомства должны дать отзывы до 10 февраля.

Эксперты уверены, что в популярных видеоиграх есть "скрытые вставки" и "способы распространения информации", которые влияют на сознание и подсознание детей. При этом глава комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики Московского отделения Ассоциации юристов России Александр Журавлёв счёл предложение "тупиковым путём" и напомнил об опыте Китая, где в результате цензуры был уничтожен рынок страны.



Кроме того, юрисконсульт практики интеллектуальной собственности юридической компании ЭБР Кирилл Ляхманов в случае введения подобных мер предрёк остановку официальной дистрибьюции видеоигр, которые будут запрещены. Позицию специалистов поддержал и директор центра цифрового развития Центра стратегических разработок Александр Малахов. По его мнению, такой шаг всё равно "не заставит аудиторию играть в российские патриотические продукты, которых, впрочем, пока ещё нет".