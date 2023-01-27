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27 января, 05:09

В Коми полицейские спасли новорождённых медвежат и накормили их детским питанием

<p>Сотрудник полиции кормит молоком медвежонка. Обложка © МВД РФ</p>

Сотрудник полиции кормит молоком медвежонка. Обложка © МВД РФ

В Республике Коми недалеко от посёлка Якуньёль лесорубы нашли новорождённых медвежат. Информация об этом поступила в дежурную часть ОМВД России по Прилузскому району, и полицейские сразу выдвинулись на место. Об этом рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В Коми полицейские спасли новорождённых медвежат. Видео © МВД РФ

Как выяснилось, сотрудники компании случайно задели медвежью берлогу, прокладывая ночью лежнёвку. Что случилось, поняли не сразу, а только когда услышали тихое рычание. Они заглянули в берлогу и обнаружили там трёх маленьких медвежат. Малышам не дали замёрзнуть. Перенесли в тёплое помещение и вызвали полицию.

"На место выехали участковые уполномоченные полиции Максим Михеев и Василий Рубцов. Они забрали малышей, привезли их в ближайший населённый пункт, купили детское питание и накормили", — рассказала Волк.

Животных уже передали в Центр спасения медвежат-сирот в Тверской области.

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Анатолий Симоненко

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