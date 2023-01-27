В Приморье жертвой ДТП стал пятилетний ребёнок
В Приморском крае на дороге Раздольное — Хасан произошла авария, в которой погиб ребёнок. Ещё четыре участника ДТП попали в больницу. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
Водитель Honda Odyssey, в которой ехала семья, пошёл на обгон, но манёвр не удался. Уходя от встречного удара, он задел своим автомобилем попутный, вылетел на встречную полосу и там врезался в грузовик Isuzu Elf.
А в региональном управлении МВД уточнили, что "травмы, несовместимые с жизнью, получил пятилетний пассажир Honda Odyssey". Он сидел за водителем. Не спасло даже специальное детское сиденье. Сам водитель и ещё три пассажира — его супруга и две их дочки возрастом 10 и 13 лет — попали в больницу.
А ранее сегодня в Приморье семь человек получили травмы в результате столкновения грузовика и автобуса. В последнем были пассажиры, он ехал из Уссурийска во Владивосток.
Последствия ДТП. Фото © Прокуратура Приморья