Байден решил пошутить о своих ляпах, но тут же вляпался снова

Президент США Джо Байден решил пошутить о своих частых оговорках в ходе выступления и при этом умудрился трижды опять допустить подобное. Пока он иронизировал над собой, трижды перепутал имя конгрессмена-демократа из Вирджинии.

Как сообщает Fox News, выступая в Спрингфилде, президент США попросил присутствующих сесть и в качестве шутки припомнил свою оплошность. Глава Белого дома рассказал, что однажды призвал на предвыборном мероприятии всех занять сидячие места, а стульев там не было. Он привёл слова людей, которые "говорили, что Байден действительно глуп и не знает об этом". После этого глава государства обратился к "конгрессмену Дагу", а хотел — к члену Палаты представителей от местного избирательного округа Дону Бейеру. Отыскав присутствовавшего на мероприятии конгрессмена взглядом, американский лидер поблагодарил "Дага" за помощь в организации своего визита.

"У нас с Дагом есть кое-что общее: мы оба женились на тех, кто занимает более высокое положение в обществе", — заметил Байден.