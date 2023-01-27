Водителям объяснили, как их теперь будут проверять на трезвость

С 1 марта этого года в России вступят в силу новые правила освидетельствования водителей на состояние алкогольного опьянения. Что изменится, рассказала читателям Лайфа кандидат юридических наук, доцент департамента публичного права факультета права НИУ ВШЭ Юлия Заплатникова.

По её словам, новый документ, в частности, предусматривает, что проверка на трезвость должна проводиться под видеозапись или в присутствии двух понятых. Кардинальных же новшеств нет. Так, прежними остались допустимые показатели содержания алкоголя в крови — на уровне погрешности в 0,16 миллиграмма на один литр выдыхаемого воздуха, что примерно равняется 0,3 промилле.

"Нужно понимать, что установленные нормы промилле не являются "индульгенцией" на употребление алкоголя перед поездкой за рулём. Они были введены, чтобы не привлекать граждан к ответственности по ошибке — из-за погрешности прибора или незначительной концентрации алкоголя после стакана кваса", — пояснила Заплатникова.

Она призвала помнить о строгих наказаниях за пьяную езду. Например, статья 12.8 Кодекса об административных правонарушениях РФ за вождение в пьяном виде предусматривает штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок 1,5–2 года. Пьяный водитель без водительского удостоверения может быть арестован на 10–15 суток и оштрафован на 30 тысяч рублей.

Отказ от медосвидетельствования также чреват 30-тысячным штрафом и лишением прав на 1,5–2 года. Тот же отказ, но при отсутствии водительского удостоверения может привести к аресту на 10–15 суток и тем же 30 тысячам штрафа. Аналогичное наказание ожидает виновников ДТП. Если же в аварии есть пострадавшие или погибшие, виновному может грозить и до 15 лет лишения свободы. Во всех вышеуказанных случаях автомобиль отвозится на штрафстоянку.

Кстати, лишить прав могут не только самих водителей, но и тех, кто позволил пьяному человеку сесть за руль его авто. Такая ситуация также повлечёт штраф в 30 тысяч рублей.