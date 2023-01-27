Стрелков ответил на призыв Рогозина "показать, что мужик"

Бывший глава Минобороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин) в ответ на призыв экс-главы "Роскосмоса" отправиться "на передовую" и "показать, что мужик", ответил, что мнение Дмитрия Рогозина его не интересует.

"Если я и пойду воевать в составе "оркестра" — то уж твоё мнение об этом меня интересует "меньше, чем совсем", — написал Стрелков в Telegram-канале.

Он добавл, что не нуждается в информации о местонахождении Рогозина, который сообщил, что находится в Донецке. Стрелков выразил недоумение, зачем ему при решении идти в ЧВК искать бывшего главу "Роскосмоса".