Стрелков ответил на призыв Рогозина "показать, что мужик"
Стрелков ответил Рогозину на призыв отправиться на передовую
Бывший глава Минобороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин) в ответ на призыв экс-главы "Роскосмоса" отправиться "на передовую" и "показать, что мужик", ответил, что мнение Дмитрия Рогозина его не интересует.
"Если я и пойду воевать в составе "оркестра" — то уж твоё мнение об этом меня интересует "меньше, чем совсем", — написал Стрелков в Telegram-канале.
Он добавл, что не нуждается в информации о местонахождении Рогозина, который сообщил, что находится в Донецке. Стрелков выразил недоумение, зачем ему при решении идти в ЧВК искать бывшего главу "Роскосмоса".
Напомним, накануне Евгений Пригожин пригласил Игоря Стрелкова руководить одним из штурмовых подразделений ЧВК "Вагнер" на фронтах. Тот ответил уклончиво. Заявил, что предложения подобного рода не должны делаться публично. Он якобы готов поучаствовать в переговорах, но в приемлемом для него формате.
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