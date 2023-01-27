Секретного сплава не будет: Украина может получить "урезанные" танки Amrams

США поставят Украине видоизменённую версию танков M1A2 Abrams, их экспортную комплектацию. У боевых машин не будет секретного броневого сплава. Об этом пишет Politico, ссылаясь на источники.

По информации издания, это обусловлено политикой Штатов, запрещающей отправление танков Abrams, имеющих броню на основе обеднённого урана. Всё дело в том, что этот сплав считается секретным. У танков, которые идут за рубеж, его заменяют иными броневыми материалами.