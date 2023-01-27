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27 января, 03:06

Секретного сплава не будет: Украина может получить "урезанные" танки Amrams

Politico: США отправят Киеву танки M1A2 Abrams без особой урановой брони

США поставят Украине видоизменённую версию танков M1A2 Abrams, их экспортную комплектацию. У боевых машин не будет секретного броневого сплава. Об этом пишет Politico, ссылаясь на источники.

По информации издания, это обусловлено политикой Штатов, запрещающей отправление танков Abrams, имеющих броню на основе обеднённого урана. Всё дело в том, что этот сплав считается секретным. У танков, которые идут за рубеж, его заменяют иными броневыми материалами.

В США объяснили, почему не могут быстро отправить танки Украине

В США объяснили, почему не могут быстро отправить танки Украине

Ранее Лайф писал, что танки M1 Abrams могут стать существенной проблемой для Незалежной. Дело в том, что они расходуют большое количество горючего. А с топливом на Украине сейчас могут быть проблемы.

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Army.mil / Sgt. Paula Taylor

Анатолий Симоненко

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