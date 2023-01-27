Секретного сплава не будет: Украина может получить "урезанные" танки Amrams
Politico: США отправят Киеву танки M1A2 Abrams без особой урановой брони
США поставят Украине видоизменённую версию танков M1A2 Abrams, их экспортную комплектацию. У боевых машин не будет секретного броневого сплава. Об этом пишет Politico, ссылаясь на источники.
По информации издания, это обусловлено политикой Штатов, запрещающей отправление танков Abrams, имеющих броню на основе обеднённого урана. Всё дело в том, что этот сплав считается секретным. У танков, которые идут за рубеж, его заменяют иными броневыми материалами.
Ранее Лайф писал, что танки M1 Abrams могут стать существенной проблемой для Незалежной. Дело в том, что они расходуют большое количество горючего. А с топливом на Украине сейчас могут быть проблемы.
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Army.mil / Sgt. Paula Taylor