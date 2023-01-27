Власти задумались о продлении выпуска "упрощённых" автомобилей
РИА "Новости": Правительство продлит упрощённую сертификацию автомобилей
Действие упрощённых правил сертификации российских автомобилей может быть продлено. Такое решение готовит правительство, сообщает РИА "Новости". Однако ряд требований может измениться.
"Действие упрощённых требований в целом планируется продлить, однако ряд параметров в документе может быть изменён, ведутся обсуждения", — цитирует агентство источник.
Он отметил, что слишком долгое действие разрешения на выпуск упрощённых автомобилей может негативно сказаться на безопасности на дорогах. Особенно здесь имеется в виду такой массовый сегмент, как такси. К тому же едва ли эта мера повысит спрос на российские машины.
Лайф писал, что в мае 2022 года кабмин упростил требования к сертификации автомобилей в России. Главной целью стала поддержка производителей авто в условиях ограничений. Так, было разрешено выпускать автомобили с низким уровнем экологичности, без подушек безопасности, антиблокировочной системы тормозов.
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