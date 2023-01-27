Власти задумались о продлении выпуска "упрощённых" автомобилей

Действие упрощённых правил сертификации российских автомобилей может быть продлено. Такое решение готовит правительство, сообщает РИА "Новости". Однако ряд требований может измениться.

"Действие упрощённых требований в целом планируется продлить, однако ряд параметров в документе может быть изменён, ведутся обсуждения", — цитирует агентство источник.

Он отметил, что слишком долгое действие разрешения на выпуск упрощённых автомобилей может негативно сказаться на безопасности на дорогах. Особенно здесь имеется в виду такой массовый сегмент, как такси. К тому же едва ли эта мера повысит спрос на российские машины.