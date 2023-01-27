Названа причина, почему танки Abrams станут для Киева головной болью

Танки M1 Abrams, которые США решили отправить на Украину, могут стать большой проблемой для Киева, так как требуют много топлива, передаёт Newsweek. По версии издания, преимущества танков — огневая мощь, скорость, броня — заметно перекрываются одним недостатком, который кроется в "жадном поглощении" топлива этими махинами. Для постоянного снабжения танковых подразделений нужно будет создать большую логистическую цепочку.

"На Украине вообще проблемы с топливом, даже если это обычный дизель. Когда я был там в июле, то наблюдал длинные очереди автомобилей и пустые заправки", — приводит Newsweek слова майора Армии США в отставке и специалиста по боевым действиям в городских условиях Джона Спенсера.