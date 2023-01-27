Названа причина, почему танки Abrams станут для Киева головной болью
Newsweek: Танки M1 Abrams рискуют стать проблемой для Украины из-за требований к топливу
Танки M1 Abrams, которые США решили отправить на Украину, могут стать большой проблемой для Киева, так как требуют много топлива, передаёт Newsweek. По версии издания, преимущества танков — огневая мощь, скорость, броня — заметно перекрываются одним недостатком, который кроется в "жадном поглощении" топлива этими махинами. Для постоянного снабжения танковых подразделений нужно будет создать большую логистическую цепочку.
"На Украине вообще проблемы с топливом, даже если это обычный дизель. Когда я был там в июле, то наблюдал длинные очереди автомобилей и пустые заправки", — приводит Newsweek слова майора Армии США в отставке и специалиста по боевым действиям в городских условиях Джона Спенсера.
Ранее в американском Минобороны сообщили, что на армейских складах нет танков Abrams, которые можно было бы быстро отправить на Украину, из чего следует, что на их поставку будет затрачено дополнительное время.
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