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27 января, 01:57

Экономисты предложили способ вызволения россиян из "ловушки бедности"

Эксперты ВНИИ призвали оказывать помощь попавшим в "ловушку бедности" россиянам

В России низкооплачиваемые работники не могут улучшить производительность труда и тем самым попасть в сектор с высокими зарплатами. В результате они оказываются в "ловушке бедности" и остаются там. Об этом говорится в работе Елены Вашаломидзе из Всероссийского научно-исследовательского института (ВНИИ) труда и Михаила Дудина из Института проблем рынка РАН. Они предложили бороться с такой ситуацией путём выплаты "срочного гарантированного дохода".

Как сообщает РБК, экономисты считают, что для России характерны низкая производительность, большая доля трудоспособных бедных и большой разрыв в зарплатах между ними и высокооплачиваемой категорией граждан. Так, приводят в пример эксперты, в научно-технической сфере зарплата разнится между теми и другими в 19 раз. Ещё одной причиной они назвали перекос доходов добывающего сектора по сравнению с другими. В комплекс предлагаемых ими мер входят отказ от рентно-сырьевой модели роста экономики и повышение уровня жизни. Последнего можно добиться в том числе с помощью выплат от государства "срочного гарантированного дохода" для уязвимых слоёв населения. считают экономисты. Речь идёт о тех, кто хочет обучаться для повышения производительности своего труда.

Эксперты указали на то, что в других странах подобный опыт использовался — он назывался безусловной базовой выплатой. Эксперименты проводили Бразилия, Иран, Кения, Финляндия. Но там выявился и недостаток — такой способ начал порождать иждивенчество, а с ним и рост инфляции и замедление роста экономики. Поэтому российские специалисты предложили адресную помощь — срочный гарантированный доход. И только тем, кто готов к дальнейшему профессиональному росту и непрерывному обучению.

Профессор Финансового института при правительстве РФ Александр Сафонов меж тем высказал мнение, что безусловная базовая выплата и производительность никак не связаны. Эту идею за границей, по его словам лоббировали крупные корпорации, чтобы уравнять доходы. Если говорить о поддержке малоимущих, нацеленных на обучение, то в России и других странах уже существует социальный контракт, отметил Сафонов. Проблема же, по его мнению. связана со структурой экономики — в РФ мало отраслей, создающих добавочную стоимость, то есть новые сложные продукты. Одновременно, Общероссийский народный фронт указывал на недостаточную эффективность социального контракта в России для преодоления бедности по итогам мониторинга 2021-ого года.

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Ранее Лайф писал, что Путин назвал приоритетом снижение бедности. Глава российского государства отметил, что нужно так выстраивать меры экономической политики, чтобы они вели к росту реальных зарплат и доходов людей.

Обложка ©

Freepik

Арина Родионова

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