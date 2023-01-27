Неприятный сюрприз: Чем опасны истребители 4-го поколения, которые может получить Киев Киев выбил у Запада танки, теперь он требует истребители. Однако с боевой авиацией может возникнуть гораздо больше трудностей, притом что роль их в СВО будет неоднозначной. 26 января, 23:40 Словацкий МиГ-29. Обложка © Wikipedia / KGyST

Последние новости об Украине – 2023

26 января издание Politico со ссылкой на западных чиновников и дипломатов написало, что внутренние дебаты о поставках Украине истребителей уже в разгаре.

По словам политиков, после отправки "Абрамсов" и "Леопардов" к линии фронта передача самолётов станет логичным этапом военной помощи. И хотя единодушия в рядах партнёров Киева не наблюдается, некоторые доселе разрозненные факты и заявления начинают складываться в единый пазл.

В декабре 2022-го министр иностранных дел Словакии Растислав Качер заявлял о готовности передать Украине партию истребителей МиГ-29. 20 января 2023 года министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хекстра сообщил о готовности передать Киеву самолёты F-16, сделав акцент на том, что у Амстердама нет никаких табу на этот счёт. Летом прошлого года начальник штаба ВВС США генерал Браун намекал на поставку Gripen, Eurofighter и Rafale.

Истребитель F-15 ВВС Нидерландов. Фото © Flickr / Pavel Vanka

Можно вспомнить большое количество таких эпизодов, но важно понимать, что в глобальном смысле вопрос с боевыми самолётами для Киева был заморожен до текущего момента. Можно формально считать 25-е января моментом, когда "лёд тронулся", но всё будет не так просто, как хотелось бы Киеву.

МиГ-29 — характеристики, скорость

В первую очередь Киев может получить истребители МиГ-29. Одна из причин этого в том, что они привычнее для ВСУ. Во-первых, Украина после 1991-го получила 80% советского авиапарка МиГ-29, то есть машина для украинского военного знакомая. Правда, к началу СВО большая часть наследия была потеряна — продана, испортилась из-за ненадлежащей эксплуатации и т.д. А с 24-го февраля 2022-го они активно уничтожались российскими наземными комплексами ПВО и истребителями Су-30 и Су-35.

МиГ-29 — советский многоцелевой истребитель 4-го поколения, разработанный в 70-х ОКБ имени Микояна. Предназначен для уничтожения управляемыми ракетами и огнём из бортовой пушки всех типов воздушных целей. Размах крыла — 11,36 м. Максимальная скорость на высоте — 2450 км/ч. Максимальная дальность полёта – 2900 км. Масса топлива во внутренних баках — 3,4 тонны. На вооружении 30-мм авиационная пушка ГШ-30-1, боезапас — 150 снарядов.

В распоряжении Украины были в основном машины модификации "9–12" 1983 и "9–13" 1986 года. Сейчас они устарели по авионике, радарам и ракетам. Словацкие МиГ-29, которые Киев получал в некотором количестве, не сильно от них отличаются, за исключением модификации под ракеты HARM.

Однако для ВСУ истребители МиГ-29 — подходящая машина, поскольку там не будет проблем с обучением пилотов.

— На советском наследии украинские военные могут летать. На самолёты же НАТО так просто не пересядешь, — отмечает военный эксперт Алексей Леонков.

Словацкий МиГ-29. Фото © Flickr / Pavel Vanka

Су-35 против МиГ-29

В ноябре 2022-го, по данным Bloomberg, страны – участницы НАТО вернулись к идее предоставить Киеву советские истребители МиГ-29, которую отвергли в первые дни спецоперации. Сообщалось, что в первую очередь такое желание изъявили поляки.

Буквально на днях вскрылся один интересный факт, свидетельствующий о том, что Польша "под шумок" передавала такие машины и ранее. Так, издание Dziennik Gazeta Prawna сообщило, что Варшава ещё весной 2022-го отправила Украине несколько МиГ-29 под видом запчастей. Правда, по мнению военного эксперта Алексея Леонкова, это могло быть частью некой многоходовки.

— В первую фазу СВО много украинских МиГов в западной части Украины было уничтожено, но часть из них, хоть и была повреждена, уцелела. Я подозреваю, что они тут же были отправлены в страны Восточной Европы, где прошли ремонт/доработку, — отмечает военный эксперт Алексей Леонков.

Интересно, что в том же ноябре 2022-го США немного охладили пыл с передачей МиГов. Но такие качели мы уже наблюдали и с "Леопардами", и с "Абрамсами". Так что эксперты всё-таки предлагают принять за данность, что рано или поздно Киев получит свои МиГ-29. Поскольку потери надо как-то компенсировать.

МиГ-20 ВВС Украины. Фото © Getty Images / Danil Shamkin / NurPhoto

— Мы периодически читаем, что в зоне боевых действий появляются эти самолёты — переоборудованные словацкие, ещё какие-то. Куда дотягивается российское ПВО и авиация — они их сбивают. В статистике превалирует цифра в 350 единиц, — отмечает военный эксперт Алексей Леонков.

"Лайф" часто публикует новости с эпизодами, где фигурируют сбитые украинские МиГ-29, а в августе подробно писал о том, на чьей стороне сила — российских Су-35 или МиГ-29 из словацких поставок.

Есть и другие истребители, которые может получить Киев.

Истребитель F-16 — характеристики, скорость

По словам военного эксперта Алексея Леонкова, Киеву могут прислать истребители F-16 Fighting Falcon.

— Это самый массовый самолёт, и многие страны его имеют по лицензии. То есть там планер/двигатель с топливной системой американский, а далее идут различия по авионике, по системам вооружений и т.д., — отмечает военный эксперт Алексей Леонков.

Это лёгкий многофункциональный американский истребитель 4-го поколения, разработанный General Dynamics. Он участвовал во многих операциях США. Размах крыла — 9,45 метров. Масса топлива во внутренних баках — 3,16 тонн. Скорость полета максимальная — примерно 2178 км/ч. Перегоночная дальность — примерно 3890 км. Вооружение: 20-мм шестиствольная пушка M61A1, боезапас — 511 снарядов.

Истребитель F-16. Фото © Wikipedia / Wally Civitico

В своей более ранней модификации F-16AM примерно соответствует украинским Су-27 и немного превосходит МиГ-29. Как отмечают эксперты, если Киев получит F-16AM с ракетами AIM-120 AMRAAM (система "воздух-воздух") с дальностью пуска 70–110 км (в зависимости от варианта — "B" или "C"), это создаст определённые трудности.

Но это будет только в том случае, если найдётся квалифицированный экипаж, а вопрос этот, если говорить именно об украинских пилотах, решаем только в отдалённой перспективе.

— В прошлом году в Конгрессе США была одобрена помощь в размере 100 млн долларов на обучение украинских пилотов. Программа должна стартовать в январе-феврале текущего года, — отметил военный эксперт Алексей Леонков. Кстати, в октябре украинские СМИ писали, что Киев объявил об отборе группы из нескольких десятков пилотов для обучения.

Правда, это не мешает украинцам идти на некоторые хитрости.

— Был прецедент, когда во время СВО сбивали самолёт, пилотом которого оказался гражданин Литвы, — поделился Алексей Леонков.

Также прорабатывается вопрос с поставками Киеву истребителей Gripen, Eurofighter и Dassault Rafale, Mirage. Летом даже заходила речь о передаче Киеву американских реликтов времён холодной войны — А-10 Warthog ("Бородавочник"), но даже министр ВВС США Фрэнк Кендалл на форуме по безопасности в Аспене признавал, что "это не то оружие, которое можно противопоставить России".

Разрушение инфраструктуры Украины

На самом деле все дискуссии о характеристиках истребителей, которые может получить Киев, второстепенны. Нужно понимать, что самолёты не летают сами по себе, они привязаны к материальной базе. Под них нужна инфраструктура — взлётно-посадочные полосы (ВПП), аэродромы, ангары, станции техобслуживания, топливные хранилища.

Вся инфраструктура, что была рассчитана на советские самолёты, практически уничтожена силами ВКС РФ — если не полностью, то в критическом масштабе. И даже те аэродромы, что могли уцелеть, не подходят под обслуживание F-16. Нужно учитывать, что обслуживание таких самолётов — комплекс мероприятий, включающий замену топливозаправщиков, систем генерации аэродромного тока и т.д.

Также, по мнению экспертов, самолётам F-16, Gripen, Rafale, Eurofighter нужно другое топливо, нежели под советские самолёты. Издание Politico на днях писало, что отправка Киеву истребителей "может превратиться в логистический кошмар". То есть под F-16 нужны длинные посадочные полосы, а для, например, Gripen, больше обслуживающего персонала. F-18 могли бы взлетать с более коротких ВПП, но таких самолётов на Западе дефицит.

Также эксперты отмечают, что в настоящий момент авиационная группировка ВС РФ больше и качественно лучше — и в плане профессионализма, и в техническом плане.

Так что на текущий момент ясно, что поставка истребителей Киеву может осложнить текущую обстановку, но в целом никаких драматических изменений в ход СВО не внесёт. Другой вопрос, если Запад надумает вместе с самолётами "тащить" инфраструктуру. Но в условиях текущего конфликта это маловероятно.

Фото © Getty Images / Photonews Помогут ли Киеву истребители, которые может прислать Запад? 0 Слишком рано об этом говорить При нынешнем состоянии инфраструктуры слабо помогут Свой вариант

Авторы Евгений Жуков