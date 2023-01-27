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27 января, 03:26

Британку шокировало отношение украинской беженки к другим расам

Channel 4: Жительницу Бирмингема шокировало отношение украинки к другим культурам

В Британии жительница Бирмингема Андреа пожаловалась в эфире телеканала Channel 4 на беженку с Украины, которую она приютила. Та поселилась у британки вместе с сыном и вскоре заявила, что в окрестностях живёт "слишком много мусульман".

"Мы были совершенно шокированы тем, как трудно ей было принять разные культуры. Слишком много мусульман, слишком много людей с разным цветом кожи", — возмутилась Андреа.

Украинка также была недовольна, что её ребёнка отправили в школу, в которой большая часть учеников были темнокожими и азиатами. В конечном счёте Андреа попросила гостью "на выход с вещами". Соглашение о проживании разорвали по обоюдному согласию.

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Ранее беженка из Незалежной заявила, что в Британии она переживает "социальную смерть", потому что не знает языка этой страны.

Обложка ©

Zuma \TASS

Анатолий Симоненко

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