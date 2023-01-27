"Вашингтон" победил "Питтсбург" за счёт "русского" гола
Гол Овечкина позволил "Вашингтону" победить "Питтсбург» в НХЛ
Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин забил гол в игре с "Питтсбург Пингвинз" и тем самым помог своей команде одержать победу. Впрочем, хозяева смогли взять вверх только в серии буллитов.
"Вашингтон" открыл счёт уже на шестой минуте, причём свой вклад в гол внесли сразу трое россиян. Овечкину помогли Дмитрий Орлов и Евгений Кузнецов. Затем "Питтсбург" сравнял счёт в начале второго периода, а в третьем команды вновь обменялись заброшенными в ворота шайбами. Овертайм закончился без голов, поэтому и понадобилась серия буллитов.
Ранее главный тренер "Вашингтона" Питер Лавиолетт рассказал о рабочих моментах с Александром Овечкиным и признался, что иногда они с нападающим кричат друг на друга.
Агентство "Москва" \ Игорь Иванко