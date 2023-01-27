Нескольким регионам пообещали аномальное тепло в ближайшие дни
Вильфанд: Необычно тёплая погода ожидает Поволжье, Урал и Западную Сибирь
В регионах Поволжья, Урала и Западной Сибири в ближайшие дни ожидается "экстремально" тёплая погода. Причиной тому воздушные массы из Атлантического океана. Аномальное тепло в выходные придёт после этого и на Чукотку и в Магаданскую область. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"Воздушные массы с Атлантики редко проникают за Урал, но сейчас такой процесс наблюдается. Именно он и обуславливает такую погоду. На Урале дневные температуры минус 2-4 градуса, в Омской, Томской областях примерно также", — цитирует ТАСС Вильфанда.
А на Чукотку и в Магаданскую область экстремальное тепло распространится благодаря выходу охотоморского циклона. Там аномалии будут достигать 24-25 градусов. Холодная погода с морозами до 50-53 градусов в ближайшие дни ожидает лишь Якутию.
"На Чукотке максимальные температуры будут минус 3-5 градусов. Это даже для Москвы комфортные температуры в конце января", — рассказал Вильфанд.
Ранее Лайф писал, что на выходных будет тёплая погода в Ростове-на-Дону, Воронеже, Москве и Петербурге. Морозы, захватившие сибирские и уральские города России, в эти выходные несколько сдадут позиции.
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