Нескольким регионам пообещали аномальное тепло в ближайшие дни

В регионах Поволжья, Урала и Западной Сибири в ближайшие дни ожидается "экстремально" тёплая погода. Причиной тому воздушные массы из Атлантического океана. Аномальное тепло в выходные придёт после этого и на Чукотку и в Магаданскую область. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Воздушные массы с Атлантики редко проникают за Урал, но сейчас такой процесс наблюдается. Именно он и обуславливает такую погоду. На Урале дневные температуры минус 2-4 градуса, в Омской, Томской областях примерно также", — цитирует ТАСС Вильфанда.

А на Чукотку и в Магаданскую область экстремальное тепло распространится благодаря выходу охотоморского циклона. Там аномалии будут достигать 24-25 градусов. Холодная погода с морозами до 50-53 градусов в ближайшие дни ожидает лишь Якутию.

"На Чукотке максимальные температуры будут минус 3-5 градусов. Это даже для Москвы комфортные температуры в конце января", — рассказал Вильфанд.